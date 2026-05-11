استاندارد دوگانه سوریه در برخورد با زبان های کردی و ترکی

به گزارش کردپرس، دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حذف زبان کردی از تابلوهای رسمی در شهرهای کردنشین شمال سوریه، همزمان با ادامه استفاده آزادانه از زبان ترکی در مناطق تحت نفوذ گروههای مورد حمایت آنکارا، موجی از خشم و اعتراض در میان کردها برانگیخته است.
بر اساس این گزارش، طی روزهای اخیر شهرهای حسکه و قامشلو شاهد تنش و اعتراض پس از برداشته شدن تابلوهای دو زبانه عربی-کردی از ساختمان دادگستری بودند. وزارت دادگستری دولت انتقالی سوریه این تابلوها را حذف و تابلوهایی تنها به زبان عربی و انگلیسی نصب کرد؛ اقدامی که از سوی معترضان «حذف عامدانه زبان کردی از نهادهای رسمی» توصیف شد.
به گفته فعالان محلی، در پی اعتراضات مردمی، در شهر قامشلو بار دیگر زبان کردی در کنار عربی روی تابلوهای ساختمان دادگستری بازگردانده شد، اما در حسکه تنشها ادامه یافت. در این شهر، هیأتی دولتی دو روز پیش تابلویی صرفاً عربی نصب کرد که بعداً توسط جوانان کرد پایین کشیده شد.
احمد الهلالی، معاون استاندار حسکه، در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که دادگستری یک نهاد رسمی دولتی است و طبق قانون اساسی و قوانین جاری، زبان عربی تنها زبان رسمی کشور محسوب میشود. او این موضوع را بخشی از «حاکمیت دولت و نظم عمومی» دانست.
با این حال، دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرد که زبان ترکی همچنان در تابلوهای رسمی شهرهایی مانند عفرین، جرابلس و سری کانی دیده میشود؛ مناطقی که تحت نفوذ گروههای مورد حمایت ترکیه قرار دارند و اکنون در ساختار ارتش سوریه ادغام شدهاند. این مسئله انتقادهای گستردهای را درباره «تناقض در ممنوعیت زبان کردی در مناطق عمدتاً کردنشین و آزادی استفاده از زبان ترکی در دیگر مناطق» برانگیخته است.
این نهاد حقوق بشری همچنین یادآور شد که این اقدامات در حالی صورت میگیرد که میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت انتقالی دمشق گفتوگوها و تفاهمهایی در جریان است. به گفته این نهاد، حذف زبان کردی با مفاد فرمان حاکمیتی شماره ۱۳ نیز در تضاد است؛ فرمانی که پیشتر استفاده از زبان و فرهنگ کردی را در مناطق دارای اکثریت کرد به رسمیت شناخته بود.
