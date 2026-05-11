فرماندار سنندج: انبار سوخت شهر باید پیش از وقوع بحران جابه جا شود

غریب سجادی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: تا زمانی که بحرانی رخ ندهد، اهمیت جایگاه های سوخت رسانی و نقش آن ها در مدیریت شرایط اضطراری به درستی درک نمی شود.

وی با اشاره به وضعیت تأمین سوخت در ایام جنگ تحمیلی، افزود: به همت دولت، شرکت نفت و جایگاه داران، در طول این دوران هیچ مشکلی در تأمین و توزیع سوخت در شهرستان سنندج وجود نداشت.

فرماندار سنندج افزایش تعداد جایگاه های سوخت در سطح شهر را از الزامات مدیریت بحران دانست و اظهار کرد: زندگی شهری و مدرن نیازمند ارائه خدمات پایدار و مناسب است و توسعه جایگاه های سوخت می تواند در ایجاد آرامش عمومی در شرایط بحرانی مؤثر باشد.

سجادی از افتتاح جایگاه های جدید سوخت در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و ادامه داد: جانمایی انبار سوخت و تعدادی از جایگاه های موجود دارای مشکلاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی یادآور شد: جابجایی انبار سوخت شهر سنندج پیش از آنکه مشکلی ایجاد شود، یک ضرورت است و امیدواریم با تخصیص زمین از سوی راه و شهرسازی، این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.