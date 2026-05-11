۲۶۸ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به سلامت کردستان اختصاص یافت

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف حمایت از بخش بهداشت و درمان، طی سال ۱۴۰۴ مبلغی بالغ بر ۲۶۸ میلیارد تومان به حوزه سلامت استان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به نقش مالیات بر ارزش افزوده در تأمین منابع پایدار خدمات عمومی، افزود: بر اساس قانون، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سهم سلامت اختصاص دارد که این اعتبار برای ارتقای خدمات درمانی، بهداشتی و تقویت زیرساخت های سلامت هزینه می شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان اظهار کرد: منابع مالیاتی در نهایت به شکل خدمات عمومی به مردم بازمی گردد و حوزه سلامت از مهم ترین بخش هایی است که شهروندان آثار مستقیم آن را در زندگی روزمره خود مشاهده می کنند.

فعله گری همچنین اطلاع رسانی درباره نحوه هزینه کرد مالیات ها را عاملی مهم در تقویت فرهنگ مالیاتی دانست و ادامه داد: مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند مالیات پرداختی آنان در قالب خدمات درمانی، عمرانی، بهداشتی و اجتماعی دوباره به جامعه بازمی گردد.