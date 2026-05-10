۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳

معاون عمرانی استاندار:

کرمانشاه نقشی محوری در کریدورهای جاده‌ای و ریلی غرب کشور دارد

کرمانشاه نقشی محوری در کریدورهای جاده‌ای و ریلی غرب کشور دارد

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه آهن غرب، راه کربلا، کریدور شمال‌غرب _ جنوب غرب و کریدور تهران _ بغداد از یک جایگاه محوری در کریدورهای جاده‌ای و ریلی غرب کشور برخوردار است و پایداری زنجیره حمل و نقل در این حوزه ها یکی از اولویت های بسیار مهم مدیریت ارشد استان است.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه پایداری زنجیره حمل نقل حوزه ریلی و جاده ای استان که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد با اشاره به نقش راهبردی کریدورهای بزرگراهی و راه آهن استان کرمانشاه در حمل و نقل کشور عنوان کرد: کرمانشاه در مسیر کریدورهای مسافری و تجاری متعددی واقع شده که هر کدام از این کریدورها به تنهایی از اهمیت منطقه‌ای، ملی و بین المللی بسیار مهمی برخوردار هستند.
وی تاکید کرد: کریدور راه کربلا از مسیر خسروی، قدیمی ترین و اصلی ترین راه ارتباطی برای مسافرت به عتبات عالیات بوده است.
 معاون عمرانی استاندار یادآور شد: در مجموعه سالیانه چند میلیون زوار حسینی از راه های منتهی به مهران و خسروی در سطح استان تردد می‌کنند و از خدمات گوناگون بهره مند می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین کرمانشاه به دلیل واقع شدن در مسیر کریدور بزرگراهی تهران _ بغداد و تهران _ اقلیم کردستان و همچنین کریدور بزرگراهی شمال‌غرب _ جنوب غرب،  سالیانه شاهد جابجایی بسیار گسترده ای از کالا و مسافر از جاده های استان است.
  معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: همچنین کرمانشاه نقشی کلیدی در حمل و نقل ریلی دارد و طبق برنامه قرار است راه آهن غرب از طریق کرمانشاه به کشور عراق متصل شود.
نجفی با تأکید بر ارتقای ایمنی و مقاومت زیرساخت‌های جاده ای و ریلی  خاطرنشان کرد: در همین راستا موضوع پایداری زنجیره حمل و نقل، ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات فنی و مهندسی جهت بهبود هر چه بیشتر خدمات به بهره داران ریلی و جاده ای از اولویت‌های بسیار مهم مدیریت ارشد استان است.
در این نشست گزارشی از وضعیت زیرساخت‌های ریلی و جاده ای استان و تداوم کارکرد آن‌ها در شرایط مختلف و مسیرهای جایگزین ارائه شد. 
کد مطلب 2795395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha