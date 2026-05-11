تینر جان زن پیرانشهری را گرفت

به گزارش کردپرس، ابراهیم عزیزنژاد اظهار کرد: این زن ۳۹ ساله که اهل روستای «بندره» این شهرستان بود، مدتی قبل بر اثر ریختن ماده شیمیایی تینر دچار سوختگی درجه ۲ شده بود.

او اضافه کرد: بر اثر ریختن مواد شیمیایی و اشتعال آن ۸۰ درصد از بدن این زن ۳۹ ساله دچار سوختگی شده بود و مدتی نیز مداوای وی را با داروهای محلی انجام داده بودند.

مسئول فوریت های پزشکی ۱۱۵ پیرانشهر گفت: با وجود تلاش‌های تیم پزشکی برای پایدار کردن وضعیت این مصدوم، وسعت زیاد جراحات و عوارض ناشی از سوختگی با مواد شیمیایی فرار، مانع از بهبودی و باعث مرگ وی شد.

عزیزنژاد اظهار کرد: کارشناسان ایمنی بارها نسبت به خطرات استفاده غیرایمن از حلال‌های شیمیایی مانند تینر در محیط‌های خانگی هشدار داده‌اند.

او اضافه کرد: تینر به دلیل فرار بودن بالا، به سرعت در فضا منتشر شده و کوچک‌ترین جرقه یا منبع حرارتی می‌تواند منجر به انفجار یا آتش‌سوزی وسیع شود.

به گفته عزیزنژاد سوختگی‌های ناشی از مواد شیمیایی اغلب عمیق‌تر از سوختگی‌های معمولی با آتش هستند و روند درمان پیچیده‌تری دارند.

او در پایان گفت: بررسی جزئیات دقیقی از چگونگی وقوع این حادثه تلخ و جرقه اولیه آتش‌سوزی از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.