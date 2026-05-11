به گزارش کردپرس؛ حامد بهرامیان با اعلام این خبر افزود: این فراخوان به منظور حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی (تبصره ۲) حوزه سلامت و درمان در سطح استان انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از متقاضیان واحد شرایط دعوت می کند طرح‌های خود را ارائه دهند.

وی هدف از اجرای این طرح را

تسهیل و حمایت از راه‌اندازی یا گسترش واحدهای خدمت‌رسانی درمانی و بهداشتی در مناطق دارای نیاز درمانی توصیف کرد و افزود: این طرح همچنین با هدف افزایش اشتغال، بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت، و کاهش محرومیت درمانی در شهرستان‌های مختلف استان اجرا می شود.

وی تاکید کرد: این فراخوان شامل تأسیس مطب‌های عمومی و تخصصی نمی‌شود و اولویت با طرح‌هایی است که به رفع نیازهای درمانی واقعی هر شهرستان کمک نمایند.

مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان‌ها موظف‌اند پس از بررسی و تأیید نیاز منطقه، طرح‌های پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی نمایند.

وی افزود: اعطای تسهیلات صرفاً پس از تأیید نهایی توسط معاونت درمان و کارگروه اشتغال دانشگاه قابل انجام خواهد بود.