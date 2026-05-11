۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱

طرح های اشتغال زا در حوزه درمان کرمانشاه، تسهیلات می‌گیرند

طرح های اشتغال زا در حوزه درمان کرمانشاه، تسهیلات می‌گیرند

سرویس کرمانشاه _ مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فراخوان اعطای وام به طرح های اشتغال زایی واجد شرایط در حوزه درمان خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ حامد بهرامیان با اعلام این خبر افزود: این فراخوان به منظور حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی (تبصره ۲) حوزه سلامت و درمان در سطح استان  انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از متقاضیان واحد شرایط دعوت می کند طرح‌های خود را ارائه دهند.  

وی هدف از اجرای این طرح را 
تسهیل و حمایت از راه‌اندازی یا گسترش واحدهای خدمت‌رسانی درمانی و بهداشتی در مناطق دارای نیاز درمانی توصیف کرد و افزود: این طرح همچنین با هدف افزایش اشتغال، بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت، و کاهش محرومیت درمانی در شهرستان‌های مختلف استان اجرا می شود.  

وی تاکید کرد: این فراخوان شامل تأسیس مطب‌های عمومی و تخصصی نمی‌شود و اولویت با طرح‌هایی است که به رفع نیازهای درمانی واقعی هر شهرستان کمک نمایند. 

 مسئول دفتر کارآفرینی و اشتغال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان‌ها موظف‌اند پس از بررسی و تأیید نیاز منطقه، طرح‌های پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه معرفی نمایند.

وی افزود: اعطای تسهیلات صرفاً پس از تأیید نهایی توسط معاونت درمان و کارگروه اشتغال دانشگاه قابل انجام خواهد بود.

کد مطلب 2795397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha