ادهم بارزانی در صدد تاسیس حزبی جدید در دل ساختار سیاسی فعلی حزب دمکرات کردستان

به گزارش کردپرس، رسانه خبری NRT مدعی شد، «شیخ ادهم بارزانی» در حال ایجاد جریان و حزبی جدید در داخل حزب دمکرات کردستان است؛ اقدامی که به گفته این صفحه، می‌تواند به انشعابی مهم در این حزب منجر شود.

در این مطلب آمده است مسعود بارزانی نسبت به این تحولات نگران شده است، چرا که ادهم بارزانی در تلاش است بخشی از بدنه و چهره‌های وابسته به خاندان بارزانی را با خود همراه کند.

NRT همچنین مدعی شده است پدر ادهم بارزانی از بزرگان و ریش‌سفیدان خاندان بارزانی بوده، اما مسعود بارزانی طی سال‌های گذشته کنترل این خاندان و حزب را به‌صورت کامل در دست گرفته است.

در ادامه این ادعاها آمده است که در شرایط کنونی، علاوه بر اعضای خاندان بارزانی، برخی چهره‌های غیر بارزانی در حزب دمکرات نیز خود را برای همراهی با جریان احتمالی جدید آماده کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند «ضربه‌ای بزرگ» به حزب دمکرات وارد کند.

این ادعاها تاکنون با واکنش رسمی حزب دمکرات کردستان یا شخص ادهم بارزانی همراه نشده است.