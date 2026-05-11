به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان پاوه ب، با بیان اینکه حضور بهموقع در جلسات بحران، حداقل انتظار از هر مدیری است، از عملکرد برخی از مسئولین انتقاد کرد و گفت: متأسفانه مشاهده شده که برخی مدیران حتی در انجام حداقلهای مسئولیتی خود نیز کوتاهی میکنند. مدیریتی که نتواند در جلسات ضروری حاضر شود، قطعاً توان مدیریت بحران را نیز نخواهد داشت.
الماسی تصریح کرد: با مدیرانی که از انجام وظایف خود استنکاف میورزند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد تا نظم و انضباط در دستگاههای اجرایی حفظ گردد.
وی در ادامه با تقدیر ویژه از مردم شهرستان پاوه، گفت: به عنوان یک فرد غیربومی، از فرهنگ غنی، مشارکت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از ارزشهای مردم شریف پاوه صمیمانه سپاسگزارم. مردم پاوه دلسوز و حافظ منابع طبیعی هستند و این ویژگی، در بسیاری از نقاط کشور بینظیر است.
فرماندار پاوه با یادآوری تجربیات سال گذشته، افزود: سازمانهای مردمنهاد (NGO) در حوزه محیط زیست، نقشی فراتر از دستگاههای دولتی در مهار آتشسوزیها ایفا کردند و نقش پیشرو و راهبردی آنها را به رسمیت میشناسیم. انشاءالله در آیندهای نزدیک طی مراسمی، از زحمات این تشکلها تقدیر به عمل خواهد آمد.
الماسی با اشاره به ویژگیهای خاص توپوگرافی، پوشش جنگلی و غنای حیات وحش شهرستان، وضعیت مناطق حفاظتشده بوزین و مرخیل را بسیار حساس دانست و هشدار داد: در صورت وقوع آتش سوزی در این مناطق، مهار آن به دلیل توپوگرافی سخت، بسیار دشوار خواهد بود؛ از این رو، استراتژی ما بر پایه "پیشگیری" استوار است.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت امکانات و نیروها، باید ساز و کاری طراحی شود که در کوتاهترین زمان ممکن به مهار حریق بپردازیم. در شرایط بحران، تمامی امکانات بخش دولتی در اختیار مدیر بحران قرار میگیرد و در صورت لزوم، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد. هیچیک از دستگاههای اجرایی حق ندارند در شرایط بحرانی در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند.
فرماندار پاوه به بخشداران دستور داد تا جلسات ستاد بحران را در سطح بخشها بلافاصله تشکیل دهند.
وی افزود: «ظرفیتها و تجهیزات مقابله با آتشسوزی باید ارزیابی و آمادهسازی گردد تا در "زمان طلایی" بتوان از گسترش حریق جلوگیری کرد.»
الماسی بر استفاده از ظرفیتهای بومی تأکید کرد و گفت: «استفاده از دهیاران، شوراهای اسلامی، جوامع محلی و سمنها در عملیات اطفای حریق ضروری است. همچنین، آموزش نیروهای مردمی و برگزاری مانورهای منظم برای افزایش سطح آمادگی و ایجاد آتشبُر نقش مؤثری در مهار آتش خواهد داشت.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «واکنش بهموقع و راهبردی ادارات و نهادها در مواقع بحران، تأثیری تعیینکننده بر وضعیت نسل حاضر و آینده دارد و باید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهیم.»
