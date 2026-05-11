۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱

پیش بینی برداشت ٩٠٠ هزار لیتر گلاب از گلابستان های آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز فصل برداشت گل محمدی در استان از اواخر اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب از گلستان‌های استان استحصال شود.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با گرامیداشت روز ملی گل محمدی و گلاب اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی زیر کشت گل محمدی قرار دارد که از این میزان، ۲۵۰ هکتار بارور است.

او افزود: سالانه بیش از ۷۲۰ تن گل تر از مزارع گل محمدی استان برداشت می‌شود که از این میزان، بیش از ۹۰۰ هزار لیتر گلاب تولید و استحصال می‌شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: بخش عمده گل‌های برداشت شده برای عرق‌گیری و تولید گلاب استفاده می‌شود، همچنین حدود ۱۵ درصد از گل‌ها به صورت گلبرگ خشک برای تولید محصولاتی مانند مربا و گل‌قند و حدود پنج درصد نیز به شکل غنچه خشک برای صادرات فرآوری می‌شود. 

اصغری با اشاره به ارقام کشت شده در استان بیان کرد: عمده ارقام گل محمدی در آذربایجان‌غربی رقم گل محمدی خوی است و بیشترین سطح زیر کشت این محصول نیز در شهرستان‌های خوی و ارومیه قرار دارد. 

او در پایان گفت: میانگین عملکرد برداشت گلبرگ در هر هکتار از گلستان‌های استان حدود سه هزار کیلوگرم است. 

کد مطلب 2795403

