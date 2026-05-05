۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴

کارگروه زیربنایی کردستان با ۳۷ طرح سرمایه گذاری موافقت کرد

سرویس کردستان - کارگروه امور زیربنایی، توسعه و شهرسازی کردستان با اجرای ۳۷ طرح سرمایه گذاری در استان موافقت کرد.

به گزارش کرد پرس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این نشست، گفت: مصوبات کارگروه باید با دقت کارشناسی و رعایت کامل ضوابط قانونی، فنی و زیست محیطی اجرا شود.

کیومرث حبیبی اظهار کرد: طرح های واقع در نقاط حادثه خیز باید حتماً مصوبه شورای ترافیک داشته باشند تا از تشدید مخاطرات جلوگیری شود.

وی افزود: با طرح های ناسازگار در محورهای گردشگری از جمله قشلاق–گریزه و گردنه صلوات آباد موافقت نخواهد شد.

کارگروه امور زیربنایی، توسعه و شهرسازی کردستان همچنین از تصویب محدوده هایی برای توسعه انرژی خورشیدی خبر داد و ادامه داد: ایجاد شهرک های تخصصی انرژی خورشیدی در راستای جبران ناترازی انرژی استان در دستور کار است.

