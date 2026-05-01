۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۸

کشف گور جمعی در جنوب حلب با ۵۷ جسد

کشف گور جمعی در جنوب حلب با ۵۷ جسد

سرویس سوریه - یک گور جمعی با ۵۷ جسد در روستای «مزرت الراهب» در جنوب شهر حلب کشف شد.

به گزارش کردپرس، در پی کشف یک گور جمعی در روستای «مزرت الراهب» در جنوب حلب، پیکر ۵۷ نفر از جمله ۵۵ مرد، یک زن و یک کودک از دل خاک بیرون آورده شد.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR)، در این گور جمعی پیکر ۵۷ نفر شامل ۵۵ مرد، یک زن و یک کودک پیدا شده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون ۱۳ گور جمعی در مناطق مختلف سوریه کشف شده که در مجموع ۱۳۸ جسد در آن‌ها وجود داشته است.

کد مطلب 2795142

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha