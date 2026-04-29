افزایش تحرکات نظامی روسیه در سوریه همزمان با خروج آمریکا

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارشهای منتشرشده توسط دیده بان حقوق بشر سوریه، روز ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ دو فروند هواپیمای ترابری نظامی روسیه در پایگاه حمیمیم در حومه لاذقیه به زمین نشستند. این تحرک همزمان با ورود یک کاروان نظامی روسیه به این پایگاه صورت گرفت. این کاروان از پایگاه دریایی طرطوس به سمت حمیمیم حرکت کرده بود.
به گفته منابع ناظر بر تحولات میدانی، بخشی از این کاروان پیشتر در همان روز از پایگاه حمیمیم به سمت طرطوس اعزام شده بود، مأموریتهایی را در آنجا انجام داد و سپس مجدداً به حمیمیم بازگشت. این رفتوآمدها به عنوان بخشی از جابهجاییهای لجستیکی میان دو پایگاه اصلی روسیه در سوریه ارزیابی میشود.
این تحرکات در حالی انجام میشود که گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که ایالات متحده در اواسط آوریل ۲۰۲۶ آخرین نیروهای اصلی خود را از سوریه خارج کرده و به حضور نظامی حدود یک دههای خود در این کشور پایان داده است.
ناظران معتقدند خلأ ناشی از خروج آمریکا میتواند زمینه را برای افزایش نقشآفرینی بازیگران دیگر از جمله روسیه، ایران و ترکیه در معادلات سوریه فراهم کند. روسیه در حال حاضر پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی طرطوس را به عنوان دو مرکز راهبردی خود در سوریه حفظ کرده است.
