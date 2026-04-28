واردات بیش از ۳۷۰۰ تن کالای اساسی از مرزهای کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: از زمان تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران تاکنون، تشریفات گمرکی این میزان کالا در بازارچه های مرزی خانم شیخان مریوان، مله خورد سروآباد، سیف سقز، سیرانبند بانه و گمرک سنندج انجام شده است.

وی اظهار کرد: از مجموع ۲ هزار و ۱۵۹ تن برنج وارد شده، تاکنون هزار و ۵۵۳ تن ترخیص و مابقی در حال طی مراحل اداری است.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به واردات حبوبات، افزود: در مجموع هزار و ۱۶۵ تن حبوبات شامل انواع لوبیا و نخود وارد شده که تنها ۱۰۰ تن نخود آن در انتظار تأییدیه بهداشتی برای ترخیص است.

امیدی ادامه داد: بیش از ۳۸۲ تن روغن خوراکی نیز وارد کشور شده که ۱۵۹ تن آن ترخیص و باقی پس از طی مراحل اداری وارد بازار خواهد شد.