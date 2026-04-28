بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز، توسعه مبادلات مرزی را به دنبال دارد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در بیست و سومین جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان که در شهر سقز برگزار شد، گفت: استان در بحث بازارچه های مرزی ظرفیت های ویژه ای دارد و انتظار می رود در بحث زیر ساخت های مرتبط با این حوزه گام های جدی برداشته شود.

وی به دلایل غیرفعال بودن تعدادی از واحدهای صنعتی در این شهرستان اشاره کرد و افزود: نبود سرمایه در گردش، تغییر مالکیت، عدم رقابت با کالای چینی، مشکل فروش و عدم تامین مواد اولیه به دلیل گران شدن یا عدم واردات از دلایل غیرفعال بودن تعدادی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سقز است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: از ۱۱۹ واحد تولیدی در شهرک صنعتی سقز، تعدادی از واحدها به صورت موقت غیر فعال شده اند و تعدیل نیرو انجام داده اند که امیدواریم دوباره به چرخه تولید برگردند.

خلیقی ادامه داد: ۸۷ واحد تولیدی استان کردستان از جمله صنایع پایین دست پتروشیمی هستند که هُلدینگ پتروشیمی باختر با استان کردستان در تامین مواد اولیه همکاری خواهد کرد.

وی یادآور شد: سرپانگه داشتن و حفظ کارخانه سیگارت سقز از دیگر دغدغه های حوزه صنعت در استان است.