به گزارش کردپرس، بر اساس قوانین سوریه، استاندار استان حسکه بالاترین مقام اجرایی در این استان محسوب میشود و در نشستها و مناسبتهای مهم اداری باید حضور داشته باشد. با این حال، در برخی رویدادهای اخیر، از جمله افتتاح گذرگاه مرزی تلکوچر و همچنین برنامههای مرتبط با بازگشت آوارگان سرهکانی، «نورالدین احمد» استاندار حسکه، حضور نداشته است. این موضوع پرسشهایی را درباره علت غیبت او و احتمال محدود شدن نقش وی در مدیریت این پروندهها ایجاد کرده است.
بر اساس مقررات وزارت مدیریت محلی دولت موقت سوریه، استاندار حسکه مسئول اصلی اداره استان است، اما در روزهای اخیر چندین رویداد و فعالیت رسمی بدون حضور او برگزار شده است.
یکی از مهمترین این رویدادها، افتتاح گذرگاه مرزی تلکوچر بود. عدم حضور استاندار در این مراسم، پرسشهایی درباره دلایل این غیبت و پیامدهای آن مطرح کرده است؛ بهویژه با توجه به اینکه این گذرگاه در محدوده اداری استان حسکه قرار دارد.
همچنین طبق برخی تصاویر و گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی سانا، نشستها و فعالیتهایی درباره بازگشت آوارگان سرهکانی و همچنین بهرهبرداری از ایستگاه آب علوک در سرهکانی برگزار شد، اما استاندار در هیچیک از این برنامهها حضور نداشت. افزون بر این، هیچ نشانهای از هماهنگی مستقیم با نهادهای مربوطه، بهویژه دستگاههای مسئول خدمات آب که در ساختار دولت ادغام شدهاند، مشاهده نشده است. این موضوع نیز پرسشهایی درباره نحوه مدیریت این پروندهها به وجود آورده است.
بر اساس قوانین سوریه، استاندار حسکه بالاترین مقام اجرایی استان است و باید در رویدادهای مهم اداری و رسمی نقش محوری داشته باشد. انتظار میرود او در موضوعات اداری، خدماتی، بهویژه پروژههای راهبردی و مسائل مرتبط با گذرگاههای مرزی و توافقات منطقهای حضور فعال و اطلاع کامل داشته باشد.
با این حال، درباره دلایل عدم حضور استاندار در این رویدادها، تاکنون هیچ توضیح رسمی از سوی استانداری ارائه نشده و تلاشها برای دریافت پاسخ نیز بینتیجه مانده است.
منبع: هاوار
