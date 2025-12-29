به گزارش کردپرس، قرار است امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ نخستین جلسه دوره جدید پارلمان عراق برگزار شود. در همین چارچوب، هیأتی از حزب دمکرات کردستان در بغداد حضور دارد و نشست این حزب از ساعت ۱۱ صبح با فراکسیون پارلمانی آن در جریان است.

به نوشته کردستان۲۴ هدف این نشست، نهایی‌کردن رسمی نامزدهای حزب دمکرات کردستان برای پست نایب‌رئیس دوم پارلمان و همچنین رئیس فراکسیون پارلمانی حزب است.

این هیات توسط آمینه زکری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، و عرفات کرم سرپرستی می شود.

بر اساس گزارشات شاخوان عبدالله به‌عنوان نامزد پست نایب‌رئیس دوم پارلمان معرفی خواهد شد و فرهاد اتروش نیز به‌عنوان رئیس جدید فراکسیون حزب دمکرات کردستان تعیین می‌شود.

دستورکار جلسه نخست پارلمان عراق شامل دو محور اصلی است؛ محور نخست به ادای سوگند قانونی نمایندگان جدید اختصاص دارد و محور دوم به انتخاب هیأت‌رئیسه پارلمان، شامل رئیس و دو نایب‌رئیس، مربوط می‌شود.

بر اساس عرف سیاسی در عراق، پست ریاست پارلمان به جریان‌های سُنی، نایب‌رئیس اول به شیعیان و نایب‌رئیس دوم به کردها اختصاص دارد.

حزب دمکرات کردستان با توجه به کسب بیشترین تعداد کرسی در میان احزاب کردستانی، پست نایب‌رئیس دوم پارلمان را حق قانونی خود می‌داند. با این حال، تاکنون جریان‌های سُنی و شیعه به‌طور رسمی بر سر نامزد نهایی خود برای پست‌های ریاست پارلمان و نایب‌رئیس اول به توافق نرسیده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روند تشکیل دولت جدید عراق و تعیین نخست‌وزیر همچنان ادامه دارد و در انتظار توافق نهایی میان جریان‌های سیاسی است.