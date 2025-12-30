منطقه آزاد ماکو پایلوت بازآفرینی شهری مناطق آزاد کشور شد

او با اشاره به امضای تفاهمنامه چهارجانبه میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان منطقه آزاد ماکو و ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی افزود: این تفاهمنامه، بستر حقوقی و اجرایی لازم برای اقدام مشترک در حوزه بازآفرینی شهری، ساماندهی بافتها و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم میکند.
گلپایگانی با بیان اینکه منطقه آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد کشور از نظر وسعت است، تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی این منطقه، در کنار فرصتهای کمنظیر، پیچیدگیهای مدیریتی خاصی ایجاد کرده که نیازمند برنامهریزی منسجم و اقدام مشترک نهادهاست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به فاصله میان تصویر ذهنی از مناطق آزاد و واقعیت زندگی مردم در این مناطق گفت: بازدیدهای میدانی در مناطق آزاد نشان میدهد که محلات کمبرخوردار و حاشیهنشین با چالشهای جدی مواجهاند و بازآفرینی شهری باید بهگونهای اجرا شود که منافع آن مستقیماً به مردم محلی برسد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری در مناطق آزاد نباید صرفاً کالبدی باشد، گفت: هدف اصلی بازآفرینی شهری، توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی مردم محلی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
او با تأکید بر نقش تسهیلگر دولت افزود: مناطق آزاد باید به جریان توسعه ملی متصل شوند و بازارچهها و فعالیتهای اقتصادی، بهجای تمرکز منافع در دست گروهی محدود، به توانمندسازی مردم بومی منجر شوند.
گلپایگانی در پایان تاکید کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در این مسیر، همراه و پشتیبان مناطق آزاد خواهد بود.
