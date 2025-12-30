محور سقز – دیواندره تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش کرد پرس، ضیاالدینی نعمانی روز سه شنبه در بازدید میدانی از محور سقز – دیواندره در محدوده ایرانخواه، گفت: به دنبال بارش شدید برف و کولاک، ورود خودرو از سمت سقز به دیواندره تا اطلاع ثانوی ممنوع و مسیر به طور کامل مسدود شده است.

وی با اشاره به گرفتار شدن بیش از ۲ هزار خودرو در این محور، افزود: عملیات رهاسازی خودروها و برف روبی مسیر با مشارکت نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در حال انجام است و رانندگان باید تا پایان عملیات از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کنند.

فرماندار ویژه شهرستان سقز اظهار کرد: ورود خودروهای جدید نه تنها کمکی به تسریع امدادرسانی نمی کند، بلکه باعث تشدید ترافیک و مسدود شدن مسیرهای امدادی می شود.

نعمانی از شهروندان خواست اخبار مربوط به وضعیت جاده ها را تنها از منابع رسمی پیگیری کرده و همکاری لازم را با نیروهای مستقر در محورهای مواصلاتی داشته باشند.