دشمن به دنبال سیاسی سازی اعتراضات اقتصادی است

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام غلامحسن تسخیری روز سه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی در سنندج، گفت: مشکلات اقتصادی مسئله ای داخلی است و نباید اجازه داد دشمن آن را دستمایه فتنه و بی ثبات سازی کشور کند.

وی با تأکید بر مسئولیت پذیری مسئولان، افزود: دولتمردان و دستگاه های اجرایی باید با تمام توان برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند و قدردان صبر و همراهی آنان باشند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی که در جنگ ۱۲ روزه بیش از هزار نفر از مردم ما را به شهادت رسانده، امروز گستاخانه مردم را به آشوب دعوت می کند، اما ملت ایران با بصیرت در برابر آن ایستاده است.

تسخیری ادامه داد: نتانیاهو و حامیانش بدانند فتنه های سیاسی، اقتصادی و نظامی طی ۴۷ سال گذشته نتوانسته انقلاب اسلامی را تضعیف کند و امروز هم نخواهد توانست.