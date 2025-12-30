تعطیلی ادارات و غیرحضوری شدن مدارس کردستان در روز چهارشنبه

به گزارش کرد پرس، این تعطیلی شامل مراکز امدادی، درمانی و خدمات رسان نمی شود و این مراکز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی در نوبت های صبح و بعدازظهر، در این روز به صورت غیرحضوری برگزار می شود و همچنین تأکید شده است که آزمون های نهایی پایه دوازدهم بدون تغییر و مطابق برنامه زمان بندی اعلام شده، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه، با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی، از مدیران دستگاه های اجرایی و مدارس خواسته شده است نسبت به خاموش بودن سیستم های گرمایشی، روشنایی و تجهیزات غیرضروری در ساعات تعطیلی، نظارت دقیق و مستمر داشته باشند.