افت شدید دما و یخبندان سراسری در کردستان/کولاک در ارتفاعات محتمل است

به گزارش کرد پرس، بررسی آخرین وضعیت جوی استان کردستان نشان می دهد که امروز و فردا افت قابل توجه دما در سراسر استان رخ می دهد و صبح فردا یخبندان گسترده اغلب مناطق را در بر خواهد گرفت.

در همین راستا، سردترین نقطه استان در زرینه با دمای منفی ۱۲ درجه سانتی گراد ثبت شده و حداقل دمای سنندج نیز به منفی شش درجه رسیده است.

در شبانه روز گذشته، بارش ها در سطح استان ادامه داشته و شهر بانه با ثبت ۲۷ میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده است.

پس از آن مریوان با ۲۴ میلی متر، سروآباد ۱۸ میلی متر، سقز ۱۱ میلی متر، کامیاران ۸ میلی متر و سنندج ۶ میلی متر بارندگی دریافت کرده اند و کمترین میزان بارش نیز در بیجار با سه میلی متر گزارش شده است.

همچنین وزش باد شدید در برخی مناطق استان موجب بروز شرایط ناپایدار شده و سرعت باد در شهرستان های قروه و هزارکانیان به ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است؛ اگرچه از امروز تا بعدازظهر پنجشنبه جو استان نسبتاً پایدار پیش بینی می شود، اما وزش باد در ارتفاعات می تواند منجر به وقوع کولاک شود.

بر اساس پیش بینی ها، از اوایل شب پنجشنبه تا پایان روز جمعه سامانه ای ضعیف وارد منطقه خواهد شد که پیامد آن بارش باران و برف در سطح استان و بارش برف همراه با کولاک در نواحی کوهستانی خواهد بود.

کاهش دما و شرایط زمستانی حاکم، لزوم توجه به توصیه های ایمنی و آمادگی در برابر یخبندان و اختلال احتمالی در ترددهای جاده ای را دوچندان کرده است.