ادارات و دانشگاه‌های استان کرمانشاه فردا تعطیل هستند

سرویس کرمانشاه _ ادارات، مدارس و دانشگاه‌های استان کرمانشاه فردا چهارشنبه با هدف مدیریت مصرف انرژی و پایداری شبکه برق تعطیل است.

به گزارش کردپرس؛ با توجه به وجود موج ناپایدار جوی و پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و برودت هوا در سطح استان کرمانشاه، با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم در دو نوبت صبح و بعدازظهر، و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

 این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی، خدماتی و نیز شعب کشیک بانک‌ها نمی‌شود و این مراکز طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

امتحانات هماهنگ کشوری پایه دوازدهم، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و همچنین امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد.

