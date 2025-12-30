۲۴۶ مأموریت در ۲۴ ساعت برفی کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، هزار و ۴۸۵ تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ استان ثبت شد که منجر به انجام ۲۴۶ مأموریت عملیاتی در شرایط سخت جوی شد.

وی افزود: با تشدید کولاک و افزایش مخاطرات جوی، واحد مدیریت بحران اورژانس پیش بیمارستانی استان (EOC) به صورت کامل فعال و پایش مستمر وضعیت در سطح استان انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس کردستان با اشاره به ارائه ۲۹۳ مشاوره تلفنی، اظهار کرد: شهرستان سنندج با ثبت ۹۴ مأموریت، پرمأموریت ترین شهر استان در شبانه روز گذشته بوده است.

هدائی با انتقاد از تماس های مزاحم، ادامه داد: ثبت ۱۱۴ تماس تلفنی مزاحم موجب اتلاف زمان و انرژی نیروهای عملیاتی می شود و می تواند خدمت رسانی به بیماران واقعی را با اختلال مواجه کند.