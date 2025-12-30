۱۶۰۰ فقره سند تک برگی در آذربایجان غربی اخذ شد

به گزارش کردپرس، پیمان آرامون اظهار کرد: اخذ اسناد تک برگی در این حجم طی این بازه زمانی کم نظیر بوده است و تحقق برنامه اجرایی در تعداد اخذ اسناد تک برگی ۱۰۷ درصد را نشان می دهد که این میزان تا پایان سال جاری افزایش خواهد داشت.
او ادامه داد: صدور اسناد تک برگی منجر به تثبیت مالکیت شده و تثبیت مالکیت در اراضی دولتی و شخصی نقش موثری در کاهش زمین خواری و سو استفاده سودجویان در اراضی موصوف و همچنین کاهش پرونده های دعاوی در محاکم قضایی را دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: اخذ اسناد تکبرگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد.
آرامون تاکید کرد: صدور اسناد تک برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام میشود.
او اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی آذربایجانغربی در بانک زمین استان ثبت شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به روند اخذ اسناد اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده نیز، گفت: طی امسال برای بیش از ۹ هزار و ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده سند اخذ شده است.
