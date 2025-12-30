۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹

۱۶۰۰ فقره سند تک برگی در آذربایجان غربی اخذ شد

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: با هدف تثبیت اراضی ملی از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۶۰۰ مورد اسناد تک برگی اخذ شده است.

به گزارش کردپرس،  پیمان آرامون اظهار کرد: اخذ اسناد تک‌ برگی در این حجم طی این بازه زمانی کم‌ نظیر بوده است و تحقق برنامه اجرایی در تعداد اخذ اسناد تک برگی ۱۰۷ درصد را نشان می دهد که این میزان تا پایان سال جاری افزایش خواهد داشت.

او ادامه داد: صدور اسناد تک برگی منجر به تثبیت مالکیت شده و تثبیت مالکیت در اراضی دولتی و شخصی نقش موثری در کاهش زمین خواری و سو استفاده سودجویان در اراضی موصوف و همچنین  کاهش پرونده های دعاوی در محاکم قضایی را دارد.
 
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: اخذ اسناد تک‌برگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد.
 
آرامون تاکید کرد:  صدور اسناد تک ‌برگ در راستای ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه جهت اجرای طرح کاداستر ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام می‌شود.
 
او اضافه کرد: در حال حاضر ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی آذربایجان‌غربی در بانک زمین استان ثبت شده است.
 
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به روند اخذ اسناد اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده نیز،  گفت: طی امسال برای بیش از ۹ هزار و ۷۱۰ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم و محدوده سند اخذ شده است.
 
 


 

 
 

