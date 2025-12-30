به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: در این مدت، ۱۴ حادثه برف و کولاک رخ داد که منجر به گرفتار شدن ۷۸۳ نفر و ۲۹۱ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان شد که با به‌کارگیری ۳۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱۲۲ نجاتگر و استفاده از ۲۷ خودروی امدادی پوشش داده شد و امدادرسانی لازم انجام گرفت.

او ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۹ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین به ۲ مورد از مادران باردار امدادرسانی فوری صورت گرفت.

محبوبی گفت: در راستای حمایت از درراه‌ماندگان، ۳۶۱ بسته غذایی و ۳۲ تخته پتو بین افراد متاثر از حوادث توزیع شد.

مدیر عامل هلال احمر تصریح کرد: این عملیات‌ها با مشارکت ۱۴ شعبه جمعیت هلال‌احمر انجام شده و امدادرسانی همچنان در برخی محورهای برف‌گیر ادامه دارد.