تکاب سردترین شهر ایران شد

او با اشاره به تداوم کاهش دمای هوا طی روزهای آینده افزود: در این مدت حداقل دمای هوا چالدران منفی ۱۵ درجه سانتی‌گراد رسید و این شهر نیز بعد از تکاب دومین شهر سرد کشور بود.

رییس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در این مدت دمای هوا در پلدشت به منفی ۱۱.۶ درجه سانتی‌گراد، شوط منفی ۱۰.۷، ماکو منفی ۱۰.۶، سلماس منفی ۱۰.۳، خوی منفی ۹.۵، ارومیه منفی ۸.۴، چایپاره منفی ۸.۴، بوکان منفی ۵.۸، شاهین دژ منفی ۵.۳، اشنویه منفی ۵.۲، پیرانشهر و سردشت منفی ۴.۴، میاندوآب منفی ٣، مهاباد منفی ۲.۶ و نقده منفی ۲.۲ درجه سانتی‌گراد رسید.

وی اضافه کرد: شرایط کاهش دمای هوای در این منطقه تا روز چهارشنبه تداوم دارد و در این مدت به طور میانگین دمای هوا نیز ٨تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می کند.

محمدپور در خصوص بارش‌ها در شبانه روز گذشته نیز گفت: در این مدت تکاب با ۱۹ میلی‌متر بارندگی پربارش ترین شهر آذربایجان غربی بود و بارش ها در شاهین‌دژ، سردشت و بوکان ۱۶ میلی‌متر، پیرانشهر ۱۰میلی‌متر، مهاباد پنج میلی‌متر، میاندوآب و نقده نیز چهار میلی‌متر ثبت شد.