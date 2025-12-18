  پروژه مسکن خبرنگاران باید با شتاب بیشتری دنبال شود

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست کارگروه ویژه نهضت ملی مسکن استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ عنوان کرد: تامین مسکن ارزان و با کیفیت برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه یکی از اولویت‌های بسیار مهم دولت است که در قالب طرح نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود.

وی افزود: اجرای پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن به رونق اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در حوزه های مختلف تولیدی و خدماتی کمک می‌کند.

معاون عمرانی استاندار به پایش هفتگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن توسط مدیریت ارشد استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکید ویژه دکتر منوچهر حبیبی، استاندار محترم کرمانشاه، هر هفته روند اجرایی پروژه‌های مهم نهضت ملی مسکن مانند پروژه‌های ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، پروژه ۸۷۶ واحدی سیاه کمر (بهارستان)، " پروژه ۳۳۶ واحدی خبرنگاران (شهید آوینی)، ۷۱۲ واحدی شهید ادبیان و ... به صورت میدانی مورد بررسی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های بسیار زیادی چشم انتظار تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن هستند و سنگ اندازی در برابر پروژه‌های این حوزه یک جفای بزرگ در حق مردم است.

مهندس نجفی تاکید کرد: مدیریت ارشد استان روند اجرایی پروژه شهید آوینی ویژه مسکن خبرنگاران را به صورت هفتگی پایش می کند و سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی باید روند تکمیل این پروژه را با شتاب بیشتری دنبال کنند.

در این نشست گزارش ستاد اجرایی در خصوص پروژه 712 واحدی شهید ادبیان و تعهدات پیمانکار ارائه شد.

همچنین بنیاد مسکن گزارشی پیرامون واگذاری اراضی روستایی ارائه کرد.

ارائه گزارش توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص آخرین وضعیت پروانه های صادره پروژه های نهضت ملی مسکن دیگر دستور کار این نشست بود.

همچنین در این نشست گزارشی از روند پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن ارائه و مشکلات و موانع این طرح در با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف بررسی شد.