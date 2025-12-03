مصرف آب در بخشی از حوضه دریاچه ارومیه به ۶۰ درصد کاهش می یابد

استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه موضوع احیای دریاچه ارومیه باید در محافل علمی بررسی شود، گفت: دریاچه حتماً احیا میشود اما نباید این مسئله مهم بهانهای برای دعوا و تسویهحسابهای جناحی، قومی یا قبیلهای شود.
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی روز چهارشنبه در آیین افتتاحیه همایش ملی هیدرولوژی با محوریت دریاچه ارومیه افزود: مردم باید بدانند که احیای دریاچه در اولویتهای دولت و شخص رئیسجمهور قرار دارد؛ بهمین دلیل امسال دکتر پزشکیان دو بار به صورت حضوری وضعیت دریاچه را بررسی کردهاند.
وی با اشاره به تصویب ۲۷ مصوبه در دولتهای گذشته ادامه داد: برخی مصوبات لغو شده یا اجرا نشدهاند اما ما برنامهها و مصوبات جدیدی در ستاد احیای دریاچه داشتهایم و در سفر اخیر رئیسجمهور نیز ۱۰ قرارداد در این زمینه منعقد شد.
استاندار آذربایجانغربی با تمجید از توجه جامعه علمی کشور، بهویژه دانشگاههای آذربایجان شرقی و غربی به موضوع دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ مقاله تنها در دانشگاههای ارومیه، تبریز و تهران منتشر شده است.
وی با تاکید بر اینکه مقالات این همایش نیز باید در اختیار بخش اجرایی قرار گیرد، تصریح کرد: علم باید به عرصه عمل بیاید و تنها محدود به مقاله نباشد.
رحمانی با بیان اینکه دریاچه ارومیه بیش از ۲۰ سال است با مخاطرات جدی مواجه است، گفت: ورود آب به دریاچه و مدیریت مصرف در حوضه آبی اهمیت بالایی دارد؛ متأسفانه مصرف ما سالهاست از حد بحران گذشته است.
وی افزود: در سفر اخیر رئیسجمهور با وزارت جهاد کشاورزی قرارداد بستهایم که طبق آن مصرف آب در بخشی از حوضه دریاچه ارومیه ۶۰ درصد کاهش یابد. در صورت موفقیت این طرح، میتوانیم به احیای دریاچه امیدوار باشیم.
استاندار آذربایجانغربی تأکید کرد: برای کاهش مصرف در پایاب سد مهاباد از ۱۷۵ میلیون مترمکعب فعلی به ۴۵ میلیون مترمکعب، سه همت اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به انتشار برخی مطالب نادرست در رسانهها گفت: برخی کانالها با نگاهی غیرمنطقی اقدام به انتشار مطالبی برای عقدهگشایی میکنند. بنابراین بهترین راه مقابله، استفاده از نتایج همین همایشها و ارائه آن به شکل عامهفهم به مردم است.
رحمانی در ادامه بر لزوم همراهی مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد و گفت: در غیر این صورت علاوه بر وضعیت فعلی دریاچه، دچار مشکل فرونشست در حاشیه دریاچه نیز خواهیم شد.
وی تاکید کرد: احیای دریاچه منوط به رساندن آب و رعایت مصرف از سوی مردم است. همچنین ایجاد درآمدهای جایگزین در این زمینه در دستور کار قرار دارد و باید یک نهضت همگانی برای مدیریت مصرف شکل گیرد.
استاندار درباره کمک های خارجی هم بیان کرد: عدد کمکهای خارجی در مقایسه با هزینه پروژههای داخلی، مانند کانال کانیسیب، ناچیز است.
وی با قدردانی از حضور نماینده فائو در ارومیه و این همایش افزود: از دانش و تجربه سازمانهای بینالمللی و یا مورد مشابه آن در دنیا استفاده میکنیم.
به گزارش کردپرس، پنجمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه در دانشگاه ارومیه برگزار شد.
محور ویژه این دوره از همایش، احیای دریاچه ارومیه تعیین شده و حضور مقامات وزارت نیرو، متخصصان صنعت آب، اساتید دانشگاهها و پژوهشگران جوان، نشاندهنده حساسیت بالای جامعه علمی و مدیریتی کشور نسبت به وضعیت این زیستبوم ارزشمند است.
برای شرکت در این همایش، ۲۰۰ مقاله از استانهای مختلف کشور و دانشگاههای گوناگون ارسال و پس از بررسیهای دقیق، ۱۲۲ مقاله پذیرفته شده است.
