اربیل؛ سکوی جدید قدرت نرم چین در خاورمیانه

به گزارش کردپرس، افتتاح «مرکز پژوهشی ابتکار تمدن جهانی» در اربیل، تازه‌ترین گام چین برای نهادینه‌سازی ایده‌های سیاسی و هنجاری خود در اقلیم کردستان عراق است؛ ابتکاری که پکن آن را پاسخی به بحران‌های جهانی می‌داند، اما در عمل بخشی از راهبرد بلندمدت این کشور برای گسترش نفوذ فکری و دیپلماتیک در خاورمیانه به شمار می‌رود.

مرکز پژوهشی ابتکار تمدن جهانی (GCI) با مشارکت مقام‌ها و پژوهشگرانی از چین، عراق، ترکیه و چند کشور منطقه، در اربیل افتتاح شد؛ رویدادی که به‌گزارش خبرگزاری دولتی شین‌هوا، با حضور بیش از ۳۰۰ مقام رسمی و دانشگاهی همراه بود.

سفین دزه ای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کردستان، در این مراسم با اشاره به «جنگ‌ها، هژمونی‌طلبی و بحران‌های مشترک جهانی» بر ضرورت گفت‌وگو و همکاری میان تمدن‌ها تأکید کرد و این مرکز را بستری برای تقویت ارتباطات میان عراق و چین و ترویج صلح جهانی دانست.

در سوی دیگر، مقام‌ها و نمایندگان نزدیک به جریان‌های چپ کردی، از جمله دبیرکل حزب کمونیست کردستان عراق، ابتکار تمدن جهانی چین را پاسخی معنادار به شرایط پیچیده منطقه‌ای توصیف کردند؛ ابتکاری که به گفته آنان می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای توسعه، همکاری بین‌المللی و «درک متقابل میان ملت‌ها» بگشاید.

به نوشته نشریه حزبی مردم چین ،با این حال، فراتر از ادبیات دیپلماتیک، افتتاح این مرکز را می‌توان در چارچوب تلاش‌های فزاینده چین برای تولید و صدور گفتمان سیاسی جایگزین نظم لیبرال غربی ارزیابی کرد. ابتکار تمدن جهانی، در کنار ابتکار توسعه جهانی و ابتکار امنیت جهانی، ستون‌های اصلی روایت جدید پکن از نظم بین‌الملل را تشکیل می‌دهند؛ روایتی که بر «تنوع تمدنی»، «عدم مداخله»، و «توسعه بدون پیش‌شرط‌های سیاسی» تأکید دارد.

انتخاب اربیل به‌عنوان محل استقرار این مرکز نیز معنادار است. اقلیم کردستان، به‌دلیل موقعیت نیمه‌خودمختار، روابط متوازن با بازیگران غربی و منطقه‌ای، و فضای بازتر سیاسی و دانشگاهی، بستری مناسب برای نهادینه‌سازی تدریجی قدرت نرم چین در عراق و پیرامون آن محسوب می‌شود.

از این منظر، مرکز پژوهشی GCI نه صرفاً یک نهاد دانشگاهی، بلکه بخشی از تلاش ساختاری چین برای تأثیرگذاری بر نخبگان فکری و سیاسی خاورمیانه و جا انداختن خوانش چینی از «ثبات، توسعه و نظم جهانی» است که در سال‌های آینده می‌تواند به‌تدریج به رقیبی جدی برای گفتمان غرب‌محور در منطقه تبدیل شود.