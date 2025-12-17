ابتکار تازه مهاجران کرد برای عبور از مرز بلاروس و لهستان

به گزارش کردپرس، وزیر کشور لهستان اعلام کرد مهاجران کرد با مشارکت مستقیم در حفر تونل‌هایی در زیر دیوار مرزی لهستان از سمت بلاروس، تلاش تازه‌ای برای عبور غیرقانونی به خاک این کشور آغاز کرده‌اند؛ روشی که به گفته ورشو با اطلاع و تسهیل نهادهای امنیتی بلاروس انجام می‌شود.

مارچین کیروینسکی، وزیر کشور و امور اداری لهستان، در گفت‌وگو با رادیوی RMF FMگفت تونل‌هایی که اخیراً در زیر موانع مرزی شناسایی شده‌اند، با مشارکت مهاجران کرد حفر شده‌اند. او افزود: «بر اساس اطلاعات غیررسمی، افرادی که در حفر این تونل‌ها مشارکت می‌کنند، این امتیاز را دریافت می‌کنند که در صف سازمان‌دهی‌شده توسط سرویس‌های بلاروس، جزو نخستین نفراتی باشند که از تونل عبور می‌کنند.»

به گفته کیروینسکی، این چهارمین تونلی است که تاکنون در این منطقه کشف شده و ساخت آن «به‌شکلی حرفه‌ای» انجام گرفته است. او تأکید کرد نهادهای امنیتی بلاروس پس از افزایش کارآمدی دیوار مرزی، به دنبال روش‌های جدیدی برای دور زدن آن هستند، اما در عین حال اطمینان داد که لهستان نیز توانایی شناسایی و خنثی‌سازی این اقدامات را دارد.

وزیر کشور لهستان همچنین اعلام کرد که تنها در روز جمعه، حدود ۱۸۰ مهاجر از یکی از این تونل‌ها عبور کرده‌اند که بیش از ۱۴۰ نفر از آن‌ها بلافاصله بازداشت شده‌اند. او افزود: «الگوی عملیات تغییر نکرده است. این افراد مهاجران غیرقانونی هستند که توسط سرویس‌های روسیه یا بلاروس به این کشورها منتقل می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد آن‌ها مردان جوان و سالمی هستند که عملاً تحت حمایت لجستیکی و سازمانی این سرویس‌ها قرار دارند.»

پیش‌تر نیز معاون وزیر کشور لهستان از نقش مهاجران سوری در حفر تونل‌های مرزی خبر داده بود؛ موضوعی که به گفته ورشو نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی بیشتر فشار مهاجرتی از مسیر بلاروس به سمت مرزهای اتحادیه اروپا است.