کولاک و یخبندان در محورهای کردستان؛ هشدار پلیس به رانندگان

سرویس کردستان - رئیس پلیس راه استان کردستان از ادامه کولاک و یخبندان در اکثر محورهای مواصلاتی استان خبر داد و از رانندگان خواست تا با احتیاط کامل در این مسیرها تردد کنند.

سرهنگ حمیدرضا عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در حال حاضر شرایط جوی در محورهای سنندج – دیواندره، سنندج – دهگلان، سنندج – مریوان، دیواندره – سقز، سقز – بانه، دیواندره – بیجار و دهگلان – قروه به شدت تحت تأثیر کولاک و یخبندان قرار دارد و تنها محور سنندج – کامیاران از بارش ها مستثنی است.

وی اظهار کرد: تردد در محورهای اصلی استان به صورت عادی در جریان است و مشکلی برای حرکت خودروها وجود ندارد، اما در گردنه ها و ارتفاعات شرایط به گونه ای است که فقط با زنجیر چرخ می توان تردد کرد.

رئیس پلیس راه استان کردستان از رانندگان خواست تا قبل از سفر از وضعیت جوی و شرایط راه ها مطلع شوند و در صورت لزوم تجهیزات ایمنی نظیر زنجیر چرخ، لباس گرم و سوخت کافی را همراه داشته باشند.

سرهنگ عبدالملکی از همه رانندگان خواست تا در مسیرهای برفی و یخ زده با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از توقف های غیرضروری در جاده های کوهستانی پرهیز کنند تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.

وی بیان کرد: همه نیروهای پلیس راه در حالت آماده باش هستند و در صورت لزوم، محدودیت در تردد کشنده ها در محورهای اصلی به رانندگان اطلاع داده خواهد شد.

