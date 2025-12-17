زمینه برگزاری هفته فرهنگی مشترک ایلام و واسط فراهم می شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، با اشاره به روابط نزدیک دو استان ایلام و واسط در سالهای اخیر اظهار کرد: با تلاشهای انجام شده امروز شاهد نشستها و تعاملات متعددی میان دستگاههای فرهنگی و اقتصادی دو استان هستیم که اوج این همکاریها در ایام اربعین مشاهده شد، در این مسیر افزون بر نهادهای اجرایی، دستگاههای علمی، فرهنگی و ورزشی نیز باید با هم ارتباط نزدیک و دوسویهای برقرار کنند.
وی افزود: ضرورت دارد شبها و روزهای فرهنگی مشترکی میان دو استان برگزار تا زمینه رسیدن به هفته فرهنگی مشترک ایلام و واسط فراهم شود، همچنین لازم است برنامههای متنوعی در بخشهای مختلف فرهنگی و هنری ساماندهی شود.
استاندار ایلام با قدردانی از هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی استان ایلام در شهرهای مختلف عراق، تاکید کرد: این اقدام ارزشمند باید تداوم یابد و در مقابل ما نیز آمادگی میزبانی از نمایشگاه آثار هنرمندان استان واسط در حوزه نقاشی، خطاطی و صنایعدستی را داریم.
کرمی در ادامه با اشاره به سفر پیشین هیأت عراقی و دیدار از شهر ایلام گفت: بازدید استاندار واسط از شهر ایلام و گفتوگوی صمیمانه با دانشجویان عراقی صحنههای زیبایی از دوستی دو ملت را به نمایش گذاشت، توسعه این ارتباطات مردمی میتواند به گسترش همکاریهای فرهنگی و اقتصادی منجر شود.
وی اضافه کرد: افزایش تبادلات فرهنگی و تجاری میان دو استان افزون بر منافع اجتماعی، دستاوردهای اقتصادی قابلتوجهی نیز برای ایلام و واسط به همراه خواهد داشت و در این راستا اجرای برنامههای مشترک تلویزیونی نیز در دستور کار قرار دارد تا ظرفیتهای متقابل ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و اقتصادی دو استان تقویت شود.
استاندار ایلام همچنین از برنامهریزی برای حضور فعال دو استان در نمایشگاه بینالمللی تهران خبر داد و گفت: تلاش داریم محصولات و دستاوردهای فرهنگی، هنری و صنایعدستی استانهای ایلام و واسط به صورت مشترک در این نمایشگاه عرضه شود.
وی افزود: در آستانه ماه مبارک رمضان نیز برنامههایی نظیر حضور قاریان قرآن از دو استان، برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن و رویدادهای فرهنگی - معنوی در دستور کار قرار گرفته است، همچنین در ایام نوروز پس از ماه رمضان برنامههای متنوع فرهنگی و شاد نیز اجرا خواهد شد.
کرمی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداریهای ایلام و واسط گفت: براساس این تفاهمنامه خودروهای پلاک دو استان میتوانند بدون پرداخت عوارض گمرکی از مرز تردد کنند، اجرای کامل این توافق میتواند به تسهیل ارتباطات و تقویت مراودات اقتصادی کمک کند.
او با تأکید بر ظرفیتهای مشترک تاریخی و تمدنی دو استان اظهار کرد: ایلام و واسط بخشی از حوزه تمدنی میانرودان (بینالنهرین) به شمار میروند و پیشینه سکونت بشر در مناطق باستانی ایلام از جمله ناحیه مهران به بیش از ۱۲ هزار سال پیش بازمیگردد، این پیشینه فرصت بینظیری برای توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری دو استان ایجاد کرده است.
استاندار ایلام بیان کرد: در حوزه ورزش نیز آمادگی برگزاری تورها، مسابقات و اردوهای مشترک و تبادل داور، مربی و ورزشکار میان دو استان وجود دارد، این همکاریها در تمام فصول سال با توجه به اقلیم چهارفصل ایلام قابل اجرا است و این دیدارها و نشستها تداوم یافته و موجب تحکیم پیوندهای دو استان خواهد شد.
