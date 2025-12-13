رازداری، امانتداری و مشارکت حداکثری مهمترین اهداف هیات نظارت انتخابات شوراها هستند

به گزارش کرد پرس، نماینده ولی فقیه در استان کردستان، رازداری را یکی از مهم ترین ویژگی های اعضای هیات های نظارت بر انتخابات دانست و گفت: اعضای هیات نظارت به اطلاعات و موضوعاتی دسترسی دارند که جز در مبادی قانونی رسیدگی، نباید بازگو شود.

حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی امانتداری را از دیگر شاخصه های مهم ناظران انتخابات برشمرد و افزود: عدالت و انصاف در فرآیند نظارت و تایید صلاحیت ها امری ضروری است و ملاک آن این است که هرچه برای خود می پسندیم، برای دیگران نیز بپسندیم.

وی با اشاره به تاکید قرآن کریم بر قسط و عدل، اظهار کرد: مردم کردستان همواره عزت، قدرت و عدالت را دنبال کرده اند و قائمان به عدل در آیات الهی مورد تحسین قرار گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با یادآوری سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «میزان رأی ملت است»، ادامه داد: وسعت نگاه و حضور گسترده مردم در انتخابات، بستر تحکیم نظام جمهوری اسلامی را فراهم می کند.

حجت الاسلام پورذهبی همچنین با اشاره به شرایط خاص کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و برخی اتفاقات پس از شهادت آیت الله رئیسی، یادآور شد: لزوم مشارکت گسترده مردم و جلوگیری از ایجاد محدودیت های غیرضروری برای داوطلبان، دوره آتی انتخابات را نسبت به دوره های گذشته متمایز کرده است.

وی بیان کرد: امید، وحدت و آرامش رمز پیشرفت جامعه است و مردمی که با مشکلات اقتصادی مانند تورم و گرانی مواجه هستند، نباید درگیر شبهه ها و حاشیه ها شوند.

بستر تشکیل شورا در همه روستاها فراهم شود

در ادامه این همایش، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با بیان اینکه انتخابات در روستاهایی که کمتر از پنج داوطلب داشته باشند برگزار نمی شود، گفت: هیات های اجرایی و نظارت باید با نگاهی باز، زمینه تشکیل شورای اسلامی در همه روستاهای استان را فراهم کنند.

علی اکبر ورمقانی با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ دی ماه، افزود: تمامی هیات های اجرایی و نظارت مکلف هستند فرآیند انتخابات را بر اساس تقویم مشخص دنبال کنند تا در ۱۱ اردیبهشت، شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت امنیت انتخابات، اظهار کرد: در این دوره، فضای امنی برای مشارکت سیاسی مردم فراهم خواهد شد و سلامت انتخابات با همکاری و همدلی هیات های اجرایی، نظارت و معتمدان محلی تحقق می یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه بخش بزرگی از فرآیند برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده مردم است، ادامه داد: نقش نظارتی مردم در کنار هیات های نظارت، تضمین کننده سلامت انتخابات است.

ورمقانی یادآور شد: انتخابات این دوره به صورت الکترونیکی برگزار می شود و با اتخاذ سازوکارهای لازم، دغدغه های مردم در زمینه سلامت و شفافیت انتخابات برطرف خواهد شد.

وی همدلی و تعامل سازنده میان هیات های اجرایی و نظارت را رمز موفقیت انتخابات دانست و بیان کرد: این تعامل به معنای عدول از اصول قانونی نیست و هیچ مسئولی حق دخل و تصرف یا فعالیت له یا علیه داوطلبان را ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین با اشاره به سابقه برگزاری انتخابات شوراها در کشور، مشارکت مردم در استان کردستان را قابل توجه دانست و گفت: در برخی دوره ها، مشارکت استان به ۷۴ درصد و در بعضی شهرستان ها حتی تا ۹۵ درصد نیز رسیده است.

ورمقانی کاهش نسبی سرمایه اجتماعی در سال های اخیر را مورد اشاره قرار داد و افزود: برای افزایش مشارکت مردم، باید نگاه بازتری نسبت به داوطلبان داشت تا سلایق مختلف بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند.

تاکید بر تایید صلاحیت نامزدهای پاکدست و سالم

عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کردستان نیز در این همایش، اظهار کرد: بخشی از تضمین سلامت انتخابات شوراها، منوط به تایید صلاحیت افرادی است که پاکدست و سالم هستند.

محمدرسول شیخی زاده ادامه داد: اگر فرآیند نظارت از ابتدا به درستی و با دقت اجرا شود، شوراهایی سالم و کارآمد شکل می گیرد و دیگر شاهد اخبار ناخوشایند درباره تخلفات و دستگیری اعضای شورا نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه افزایش مشارکت صرفاً با افزایش تعداد داوطلبان محقق نمی شود، یادآور شد: باید دلایل کاهش سرمایه اجتماعی بررسی و برای بازگرداندن اعتماد عمومی چاره اندیشی شود.

عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها، عدم پاسخگویی برخی مدیران اجرایی به شوراهای اسلامی را از عوامل کمرنگ شدن نقش شوراها دانست و بیان کرد: لازم است سازوکاری طراحی شود تا جایگاه و حرمت شوراهای منتخب مردم حفظ و تقویت شود.

این همایش آموزشی با هدف تبیین وظایف قانونی، اخلاقی و شرعی اعضای هیات های نظارت و ایجاد هماهنگی بیشتر برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند در استان کردستان برگزار شد.