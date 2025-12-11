هاکان فیدان: کردهای سوریه باید بپذیرند که در هیچ کشوری دو نیروی مسلح موازی وجود ندارد

به گزارش کردپرس، وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، در کنفرانس «یک سال پس از سوریه: بازسازی و احیاء» با انتقاد از وضعیت نیروهای مسلح در شمالشرق سوریه و توافق اجرا نشده ۱۰ مارس، تأکید کرد که «یگانهای مدافع خلق (YPG) و نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)» باید بپذیرند که هیچ کشوری دو نیروی مسلح جداگانه را تحمل نمیکند. فیدان همچنین چهار شرط اساسی آنکارا برای دمشق را برشمرد و گفت ترکیه اجازه نخواهد داد سوریه دوباره به «میدان هرجومرج» تبدیل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست مؤسسه «سِتا» با عنوان «یک سال پس از سوریه: بازسازی و احیاء»، ارزیابی گستردهای از وضعیت سیاسی و نظامی سوریه ارائه داد و بهویژه بر تحولات شمالشرق این کشور تمرکز کرد. او در ابتدای سخنان خود گفت که آنکارا از دولت دمشق چهار انتظار اساسی دارد: نخست اینکه سوریه نباید برای ترکیه و دیگر کشورهای منطقه به منبع تهدید تبدیل شود. دوم آنکه حکومت دمشق باید از هرگونه همکاری با گروههای تروریستی یا شبکههایی که علیه کشورهای دیگر فعالیت میکنند، خودداری کند. انتقاد سوم او متوجه خطر تجزیهطلبی بود و تأکید کرد دولت سوریه باید رویکردی مبتنی بر حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کل کشور داشته باشد. فیدان همچنین گفت تحقق این اهداف تنها زمانی ممکن است که حکومت فضایی ایجاد کند تا همه گروههای اجتماعی بدون شکنجه، سرکوب و تبعیض در روند سیاسی مشارکت داشته باشند.
بخش اصلی سخنان وزیر خارجه ترکیه به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و یگانهای مدافع خلق (YPG) اختصاص داشت. فیدان با اشاره به توافق ۱۰ مارس میان SDF و دمشق گفت که این توافق تاکنون به شکل عملی اجرا نشده و پیشرفتی دیده نمیشود. او بهطور مستقیم خطاب به YPG تأکید کرد که «در هیچ کشوری دو نیروی مسلح موازی وجود ندارد» و دیر یا زود باید تکلیف ساختارهای مسلح موجود در شمالشرق سوریه مشخص شود. فیدان یادآور شد که مسئله YPG/PKK برای ترکیه یک موضوع امنیت ملی است و تنها راه حل این مشکلات، گفتوگو و ادغام ساختارهای نظامی در چارچوب مشروع و مشترک است. او همچنین هشدار داد که نه فدرالیسمی که به گفته او کشور را به سمت تجزیه ببرد پذیرفتنی است و نه فرآیندی که به بهانه یکپارچگی، حقوق و آزادیهای مردم را زیر پا بگذارد. به باور فیدان، هدف، ساختن جامعهای است که همه ساکنان آن خود را آزاد و برابر احساس کنند.
فیدان با انتقاد از عملینشدن توافق ۱۰ مارس گفت جدول زمانی کلی تعیین شده، اما هیچ اقدام ملموسی مشاهده نمیشود و تأکید کرد که روند سیاسی باید پیش برود و مسائل از طریق صلح و گفتوگو حل شود، زیرا آغاز یک درگیری جدید به سود هیچیک از طرفها نیست. او هشدار داد که ترکیه اجازه نخواهد داد سوریه بار دیگر به «میدان هرجومرج» تبدیل شود و گفت وضعیت بیثبات گذشته چیزی نیست که آنکارا بتواند تحمل کند.
او در تحلیل خود از وضعیت دمشق مدعی شد که آتشبسهای بهدستآمده در چارچوب روند آستانه، بهجای تقویت دولت سوریه، موجب شد این حکومت با واقعیتهای داخلی خود مواجه شود؛ واقعیتی شامل نبود زیرساخت، اقتصاد و جمعیت کافی. به گفته فیدان، رژیم از درون دچار فرسایش شد و این روند تنها نیازمند گذشت زمان بود. او اضافه کرد که روسیه و ایران در مقاطعی به دمشق کمکهایی ارائه کردند، اما بهدلیل مشکلات داخلی و محدودیتهای خود، این حمایتها نمیتوانست دوام بیاورد.
وزیر خارجه ترکیه در بخش پایانی سخنانش، از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بهخاطر «درک اهمیت دادن یک فرصت جدید به سازوکار سیاسی در سوریه» تشکر کرد و گفت این رویکرد برای امنیت و ثبات منطقه گامی مثبت بود. او همچنین تأکید کرد که نقش کشورهای عربی در این تغییر رویکرد قابل توجه بوده است.
