هشدار تند داوداوغلو به بسه هوزات: هیچ کسی ترکیه را تهدید نکند!

به گزارش کردپرس، احمد داوداوغلو، رهبر حزب آینده، و نخست وزیر پیشین ترکیه در واکنش به اظهارات اخیر بسه هوزات، با هشدار نسبت به استفاده از «زبان تهدید» گفت: «هرگز علیه ترکیه از ادبیات تهدید استفاده نکنید. دلیل فروپاشی روند صلح در سال ۲۰۱۳ نیز همین بود که این تهدیدها را به سیاست حفر خندق تبدیل کردید و کشور در نتیجهاش رنجهای بزرگی را از سر گذراند.»
داوداوغلو تأکید کرد که ادبیات تهدیدآمیز مطرحشده از سوی بسه هوزات همان مسیری است که در گذشته روند گفتوگو را متوقف کرد و پیامدهای سنگینی برای جامعه داشت. داود اوغلو در نشستی در ساختمان مجلس ترکیه با اشاره به نقش احزاب در روند تازه صلح موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» گفت: «CHP نباید خارج از این روند قرار گیرد. اگر یک حزب را بیرون نگه دارید، مخالفان روند قدرتمندتر میشوند و این برای کشور مفید نیست.»
یادآوری سال ۲۰۱۳ به بسه هوزات
داوود اوغلو در ادامه سخنانش گفت: «در همین حال که درباره آینده روند صحبت میکنیم، از قندیل صدایی بلند میشود که اگر این روند پیش نرود، ترکیه به تاریکی فرو میرود. اگر زبان تهدید آغاز شود، روند میمیرد. شما در سال ۲۰۱۳ همین کار را کردید؛ پس از مرحله نخست روند صلح با زبان تهدید شروع به حفر خندق کردید، روند متوقف شد و کشور دچار مصیبتهای بزرگی شد. علیه ترکیه هرگز زبان تهدید به کار نبرید.»
دعوت به تشکیل میز مشترک برای بررسی روند تازه صلح
داود اوغلو خطاب به مسئولان روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» از جمله رئیسجمهور رجب طیب اردوغان گفت: «بنشینید و ارزیابی کنید اکنون در چه مرحلهای هستیم. همه افراد مرتبط را پای میز گفتوگو جمع کنید و روند را بازبینی کنید. یک هفته است که از آقای نعمان کورتولموش هیچ سخنی نشنیدهام. این بحثها ادامه دارد اما مسئول اصلی کمیسیون و سفر امرالی سکوت کرده است. در زمان موفقیت جلو آمدن کافی نیست؛ در لحظه بحران کسی که روند را مدیریت میکند باید پیشقدم شود و به جامعه اطمینان بدهد.»
اظهارنظر درباره حاشیههای حضور بارزانی در جزیزه
او درباره تصاویر منتشرشده از مراسمی در جزیر که مسعود بارزانی در آن حضور داشت، گفت: «این یک نشست علمی فرهنگی بود و میتوانست به روند صلح نیز کمک کند. اما اگر از ابتدا برنامهریزی و هماهنگی لازم با نهادهای امنیتی انجام میشد، این تصاویر و حواشی پیش نمیآمد. آنچه رخ داده را مستقل از ضعفهای کلی ساختار دولتی نمیدانم. فکر نمیکنم آقای دولت باغچلی یا آقای بارزانی نیت بدی داشته باشند.»
