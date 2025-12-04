۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴

تردد در محورهای کردستان در آبان‌ماه امسال ۷ درصد رشد داشت

سرویس کردستان ـ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان از رشد تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان طی آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: بیشترین افزایش تردد در محور قروه–سنقر و بیشترین کاهش در محور بیجار–همدان ثبت شده است.

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری با اشاره به وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان، گفت: بر اساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه‌های هوشمند، مجموع تردد وسایل نقلیه در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۶۸۸ دستگاه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: همچنین تردد روزانه بین استانی وسایل نقلیه سبک در آبان ماه ۱۴۰۴ به تعداد ۲,۹۹۴,۶۸۸ وسیله نقلیه رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۷درصدی داشته است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با اشاره به محورهای دارای بیشترین تغییرات، افزود: محور قروه – سنقر با افزایش ۲۶ درصدی بیشترین میزان رشد تردد را داشته و محور بیجار – همدان با کاهش ۳ درصدی در صدر محورهای دارای کاهش تردد قرار گرفته است.

شکری ادامه داد: این آمارها نقش مهمی در برنامه‌ریزی، ارتقای ایمنی، نگهداری و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای دارد و مبنای تصمیم‌گیری برای مدیریت ترافیک و خدمات سفر در استان خواهد بود.

