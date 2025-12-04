قباد طالبانی: آماده تشکیل دولت جدید بر پایه توازن و مشارکت واقعی هستیم

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی در اربیل میزبان مایکل ریگاس بود و دو طرف بر تقویت بیشتر روابط میان ایالات متحده و اقلیم کردستان تأکید کردند. قباد طالبانی در این دیدار گفت که «درهای تمام شهرها و مناطق اقلیم به روی آمریکا برای تقویت روابط در همه حوزهها، بهویژه امنیتی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی باز است.»
در مورد حمله به میدان گازی کورمور، دو طرف توافق کردند که این حمله تروریستی با هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی و انرژی اقلیم صورت گرفته و باید به اینگونه حملات پایان داده شود. قباد طالبانی تأکید کرد که تداوم و تکرار این حملات نشاندهنده لزوم افزایش هماهنگی میان آمریکا و اقلیم کردستان است.
در خصوص نیروهای پیشمرگه و اصلاحات وزارت پیشمرگه نیز بر ادامه اجرای برنامه اصلاحات از طریق طرحهای از پیش توافقشده تأکید شد. معاون نخستوزیر گفت که اصلاحات وزارت پیشمرگه به خوبی پیش میرود و از حمایت آمریکا در این روند قدردانی کرد و تأکید نمود که این اصلاحات ادامه خواهد یافت تا اقلیم کردستان دارای نیرویی آموزشدیده، حرفهای، ملی و دور از هرگونه وابستگی حزبی شود.
براساس بیانیه معاون نخستوزیر، در بخش دیگری از جلسه درباره تشکیل کابینه جدید اقلیم بحث شد. قباد طالبانی بار دیگر تأکید کرد: «آمادهایم دولت جدید را بر پایه توازن و مشارکت واقعی تشکیل دهیم؛ دولتی که بدون تبعیض به همه شهروندان و همه مناطق اقلیم خدمترسانی کند.»
مایکل ریگاس، معاون وزیر خارجه آمریکا روز ۱ ماه جاری وارد عراق شد و اکنون در اقلیم کردستان به سر میبرد.
