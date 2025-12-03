پهپادهای اسرائیل اطراف بیت الجن در حومه دمشق را هدف قرار دادند

به گزارش کردپرس، هواپیماهای بدون سرنشین ارتش رژیم اسرائیل با شلیک سه موشک اطراف شهر بیت الجن در حومه جنوب غربی دمشق را هدف قرار دادند. همچنین مسیرهای «بیت جن» و «تپه بط‌الورد» بمباران شدند.

به نوشته رسانه‌های سوری، پهپادهای اسرائیل با شلیک سه موشک اطراف شهر بیت الجن در حومه جنوب غربی دمشق را بمباران کردند.

بر اساس گزارش منابع محلی، مسیرهای «بیت جن» و «تپه بط‌الورد» هدف حملات موشکی قرار گرفتند. اهالی روستاهای اطراف صدای سه انفجار پی‌درپی را شنیده‌اند و بر اساس حدس‌ها، این حملات توسط پهپادهای اسرائیلی انجام شده است.

هنوز اطلاعاتی درباره خسارات انسانی یا مالی این حمله منتشر نشده است.