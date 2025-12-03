به گزارش کردپرس، رضا رحمانی، در گفتوگو با مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور بیان کرد: بدون تردید یکی از ظرفیتهای مهم و شاید کمنظیر استان، موقعیت مرزی آذربایجانغربی است؛ نزدیک به هزار کیلومتر مرز با سه کشور که در واقع سه بلوک متفاوت محسوب میشوند.
رحمانی ادامه داد: هیئتهای متعددی به استان سفر کردهاند و از طرف استان نیز هیئتهایی اعزام شدهاند؛ هیئتهای حاضر اشتیاق قابل توجهی برای سرمایهگذاری در استان دارند.
استاندار گفت: ملاقاتهای دو جانبه و چندجانبه متعددی با مسئولان اقلیم کردستان عراق، مسئولان ترکیه، وزرا، نخستوزیر و برخی مسئولان مرتبط با مرز انجام شده است.
او همچین با اشاره به اینکه در حوزه تبادل کالا، چند رویه در حال اجراست، اظهار کرد: از جمله رویه پیلهوری که در مقابل صادرات، واردات انجام میشود. رویه تجارت مرزی نیز وجود دارد که براساس آن کالاهای مشخصشده و موردنیاز تهیه و منتقل میشود.
نظر شما