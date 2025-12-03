کتاب «مقبره سلطنتی زیویه و هنر سکایی» در موزه ملی ایران رونمایی شد

به گزارش کرد پرس، محوطه باستانی زیویه، یکی از مهم ترین و رازآمیزترین کانون های فرهنگی دوره مانایی در شمال غرب ایران، همواره جایگاهی ویژه در پژوهش های تاریخ و باستان شناسی داشته است؛ اهمیت آثار مکشوفه از این محوطه، که در موزه های معتبر جهان پراکنده اند، موجب شده زیویه به محور بسیاری از پرسش ها، فرضیه ها و پژوهش های علمی بدل شود.

در چنین بستری، رونمایی از کتاب «مقبره سلطنتی زیویه و هنر سکایی» نوشته رومن گیرشمن و ترجمه و تألیف بابک ارشادی و یوسف حسن زاده، رویدادی قابل توجه در حوزه میراث فرهنگی به شمار می رود؛ رویدادی که جمعی از متخصصان و مدیران برجسته این حوزه را در موزه ملی ایران گرد هم آورد تا بار دیگر ارزش ها و ظرفیت های علمی زیویه مرور و تقویت شود.

جایگاه ممتاز زیویه در باستان شناسی غرب آسیا

رئیس کل موزه ملی ایران در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت استثنایی زیویه در شناخت فرهنگ مانایی، گفت: زیویه یکی از محوطه های کلیدی ما در شمال غرب ایران است که آثار مکشوفه از آن در بیش از ۱۳ موزه جهان نگهداری می شود؛ با وجود این حجم از داده ها، پرسش ها و ابهامات فراوانی درباره این محوطه وجود دارد که باید به آن ها پاسخ داد.

جبرئیل نوکنده انتشار این ترجمه را گامی در جهت غنای مطالعات زیویه دانست و ابراز امیدواری کرد که روشن سازی بخش های مبهم پژوهش های پیشین، زمینه را برای ثبت جهانی این محوطه فراهم کند.

نقش کتاب در انتقال دانش به نسل جوان

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی، انتشار این کتاب را اقدامی ارزشمند خواند و اظهار کرد: با وجود قدمت زیاد کتاب گریشمن، تصاویر و اطلاعات آن همچنان می تواند برای نسل جوان باستان شناسی مفید باشد.

پروفسور محمدابراهیم زارعی همچنین از تلاش مترجمان و موزه ملی ایران در آماده سازی این نسخه تقدیر کرد.

اهمیت ترجمه آثار کلاسیک باستان شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ترجمه این اثر را گامی ضروری در دسترس پذیرتر کردن منابع بنیانی باستان شناسی دانست.

کامیار عبدی افزود: ترجمه منابع کلاسیک همچون کتاب گریشمن، فرصتی است تا دانشجویان و علاقه مندان ایرانی بدون مانع زبانی به داده های اصلی دسترسی داشته باشند و امیدوارم این روند در موزه ملی تداوم یابد.

زیویه؛ گره گاه مهم در تاریخ هنر ایران باستان

عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی نیز با اشاره به پیچیدگی تاریخی و هنری زیویه، بیان کرد: زیویه در مسیر شکل گیری هنر ماد و آغاز هنر هخامنشی جایگاهی بی بدیل دارد.

مهرداد ملک زاده ادامه داد: امیدوارم این کتاب مقدمه ای برای پژوهش های عمیق تر درباره گنجینه زیویه باشد.

برنامه ریزی برای حفاظت و معرفی جامع محوطه

مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان، ضمن تشریح برنامه های آتی، یادآور شد: اولویت نخست ما ساماندهی محیطی و بازنگری در ساختار فضایی محوطه زیویه است.

پویا طالب نیا گفت: هدف ما خواناسازی مسیرها، احیای ساختارهای معماری و فراهم سازی زمینه معرفی زیویه به عنوان یک سایت مهم ملی و جهانی است.

زیویه؛ مرکز تبادل فرهنگی در عصر مانایی

یوسف حسن زاده، رئیس گروه باستان شناسی موزه ملی ایران و از مشارکت کنندگان اصلی در تدوین کتاب، بر نقش زیویه به عنوان نقطه تبادل فرهنگی میان اقوام مختلف تأکید کرد و اظهار کرد: این اثر بخش مهمی از هنر سکایی مرتبط با زیویه را معرفی می کند و می تواند راهگشای پژوهشگران این حوزه باشد.

روایتی از روند شکل گیری کتاب

دبیر گروه تاریخ و باستان شناسی خانه اندیشمندان، نیز درباره روند طولانی و چالش برانگیز انتشار کتاب، توضیح داد: ایده آغاز ترجمه این کتاب حدود ۱۰ سال پیش شکل گرفت؛ اما همکاری با چند مترجم به نتیجه نرسید تا اینکه با همت آقای ارشادی و همراهی دکتر حسن زاده، پروژه تکمیل شد.

محمدمهدی امینی قمی افزود: بخش قابل توجهی از کتاب به پیوست پژوهش های انجام شده درباره زیویه اختصاص دارد تا مخاطبان با آخرین یافته ها و تحلیل های مرتبط با این محوطه آشنا شوند.