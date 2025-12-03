آتش به جان خشک «کانی برازان» مهاباد افتاد

او با اشاره به اینکه این آتش سوزی توسط عامل انسانی ایجاد شده بود اضافه کرد: وزش باد و خشک بودن علفزارها و بوته‌ها باعث گسترش آتش در قسمت نیزارهای این تالاب شده بود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره قبل از شروع آتش سوزی یک نفر موتورسوار را در این مسیر مشاهده کرده بودند که بررسی شناسایی و دستگیری وی در دست اقدام است.

او اظهار کرد: با توجه به خشک شدن آب تالاب کانی برازان، پوشش نیزاری آن تنها پناهگاه و زیستگاه پرندگان و سایر وحوش است و هر گونه آتش سوزی در آن زیان های جبران ناپذیری به پیکره این تالاب وارد می کند.

روند خشک شدن پهنه آبی تالاب بین المللی کانی برازان این شهرستان از اواسط شهریور ماه شدت بیشتری به خود گرفت و بخش های زیادی از این تالاب خشک شده است. هم اکنون تنها در بخش های نیزاری آن رطوبت نسبی وجود دارد و پرندگان کنارآبزی در آن محدوده‌ها زیست می‌کنند و مابقی قسمت های این تالاب به دلیل کاهش شدید بارندگی‌ها، خشک شده است.

تالاب بین‌المللی کانی‌برازان مهاباد با وسعتی افزون بر ۹۱۰ هکتار یکی از مهمترین تالاب‌های اقماری جنوب دریاچه ارومیه و با ارزش‌ترین زیستگاه‌های انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود. این تالاب که به دلیل موقعیت ویژه و شرایط زیستی منحصربفرد خود در سال ۱۳۸۵ به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شد، به نخستین پناهگاه حیات وحش آذربایجان‌غربی تبدیل و به این ترتیب به عنوان یکی از مناطق چهارگانه کشور با جایگاه قانونی معرفی شده است.