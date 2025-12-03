کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی با رسیدهای جعلی در سنندج

سرهنگ قیض اله منصوری در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: این ۲ متهم با ارائه رسیدهای بانکی جعلی و بدون آنکه وجهی واقعی واریز کنند، در حوزه های مختلف از جمله خرید پوشاک، لوازم جانبی موبایل، کتاب های درسی و کالاهای دیجیتال، بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده اند.

وی با اشاره به پیچیدگی روش متهمان، اظهار کرد: رسیدهایی که این افراد ارائه می کردند، به حدی طبیعی و دقیق طراحی شده بود که تشخیص جعلی بودن آنها برای فروشندگان کار ساده ای نبود.

پلیس فتای کردستان افزود: کاراگاهان پلیس فتا با استفاده از ابزارهای فنی و تخصصی، موفق شدند متهمان را شناسایی و پس از چند روز عملیات، آنها را دستگیر کنند.

سرهنگ منصوری با بیان اینکه در جریان تحقیقات، متهمان به ۲۰ فقره کلاهبرداری اعتراف کردند، ادامه داد: این افراد به صنف های مختلف مراجعه کرده و با ادعای اینکه پول را از طریق پایا، ساتنا یا شبا منتقل کرده اند و چند ساعت طول می کشد تا واریز انجام شود، اعتماد فروشندگان را جلب می کردند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش دقت فروشندگان، یادآور شد: شهروندان باید رسیدهای بانکی را تنها از طریق سامانه رسمی بانک و با بررسی کد رهگیری صحت سنجی کنند و تا زمان واریز قطعی وجه، از تحویل کالا خودداری شود.

رئیس پلیس فتای کردستان بیان کرد: در صورت تأخیر پیامک بانکی، حتماً موجودی حساب را از طریق اینترنت بانک، همراه بانک یا خودپرداز چک کنید و فعال بودن پیامک بانکی، اولین سد دفاعی در برابر کلاهبرداران است.

سرهنگ منصوری با اشاره به افزایش خریدهای اینترنتی، گفت: تراکنش های موبایلی فرصت جدیدی برای کلاهبرداران ایجاد کرده است و تنها راه مقابله، آگاهی و دقت کاربران است.