روند ابتلا به بیماری های تنفسی و آنفولانزا در ایلام افزایشی است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی نیکونهاد شامگاه سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: این بیماری در سطح کشور وجود دارد و ایلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. از روز شنبه شاهد افزایش موارد ابتلا در استان بوده‌ایم.

وی با اشاره به سه شاخص اصلی در ارزیابی وضعیت بیماری‌های تنفسی گفت: معمولاً تعداد افراد دارای علائم، میزان بستری و درصد موارد مثبت ملاک مقایسه قرار می‌گیرد. بر اساس آخرین آمار عصر امروز، ۱۹۸ نفر در استان دارای علائم بیماری بوده‌اند که این میزان حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است و از میانگین کشوری که ۱۵.۲ درصد گزارش شده پایین‌تر است.

نیکونهاد افزود: در سطح کشور نسبت بستری به کل مبتلایان نزدیک به ۱۶.۲ درصد است، در حالی که در ایلام این رقم کمتر از یک درصد گزارش شده است. همچنین درصد موارد مثبت از میان افراد دارای علائم در کشور حدود ۲۹ درصد است، اما در ایلام این عدد کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام تأکید کرد: هرچند شاخص‌های بستری و موارد مثبت در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است، اما روند ابتلا در ایلام افزایشی بوده و این موضوع نیازمند توجه جدی است.