به گزارش خبرگزاری کردپرس، جعفر رفیعی مدیرکل راه و شهرسازی استان در بازدید از محور ارتباطی مهران–دهلران اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر، مجوز اصلاح و ایمن‌سازی و چهارخطه شدن ۲۰ کیلومتر از این مسیر، به‌ویژه در محدوده پرحادثه زعفرانیه، در حال اخذ است. وی افزود: پس از صدور مجوز، پیمانکار طرح پیش از دهه مبارک فجر مشخص خواهد شد و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

رفیعی در ادامه به پروژه واریانت نصریان اشاره کرد و گفت: این نقطه پرحادثه طی پنج ماه گذشته با تزریق اعتبارات و رفع مشکلات فنی پیمانکار، وارد مرحله اجرایی شده است. تاکنون دو کیلومتر از چهار کیلومتر مسیر به صورت چهارخطه زیر بار ترافیک قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده کل مسیر به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین درباره محور دهلران–اندیمشک اظهار داشت: عملیات اجرایی پل فرخی در قطعه ۱۲ کیلومتری از خروجی دهلران تا سه‌راهی موسیان رو به پایان است و این بخش تا دهه فجر به صورت چهارخطه افتتاح خواهد شد. وی افزود: از کیلومتر ۱۲ تا ۳۰ پیمانکار مشخص شده و از کیلومتر ۳۰ تا ۵۸ نیز عملیات راه‌سازی با سرعت مناسبی در حال انجام است.

رفیعی تأکید کرد: بخش عمده مسیر دهلران–اندیمشک توسط پیمانکاران مختلف تحت نظارت اداره‌کل راه و شهرسازی استان و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در حال اجراست و پیشرفت پروژه‌ها نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی این محورهای حیاتی است.