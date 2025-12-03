خبرگزاری کردپرس _ نوشتن، ایده است، هنر است. بسیاری از نویسندگان، پویا و خلاقند ، پرمحتوا، عمیق و تأثیرگذار می نویسند. هدف از نوشتن، روشنگری در زمینههای مختلف است، پس باید جدی و واقعی نوشت.
میخواهم بگویم که نوشتارِ ما با توجه به تجربه و حرفهٔ مان باید به موضوعات تازه و نانوشته بپردازد. مثلاً وقتی میخواهیم موضوعی را بنویسیم، بررسی میکنیم که نیم قرن پیش، آن موضوع را گفته یا نوشتهاند؛ یا افرادی آن راه را رفتهاند. بنابراین، اگر آن را به گونهای نادرست و غیرواقعی چه تصویری، گفتاری، نوشتاری ثبت کنیم، مخاطب را به بیراهه کشاندهایم.
البته با حضور انسان در جهان ادبیات از جمله شعر، داستان و رمان، قوهٔ تخیل و همزادپنداری و اسطورهسازی میتواند بسیار وسیع و عمیق باشد، همچون دریای بیکران است، غوطهوری در اقیانوس با ترسیم نقشه و راهنما برای خود و دیگران، که من نوعی را از سر در گمی نجات دهد، و دستیابی به واقعیت و فراواقعیت در جهان هستی است.
آفرینش ادبی، مرزهای واقعیت را درمینوردد و به تجربیات و احساسات پاک انسانی دست مییابد و مخاطب را دگرگون میکند و به جهان هستی معنا میبخشد.
نویسنده باید با خودش صادق باشد. نوشتن، پشتکار و آزادی میخواهد و به بستر مناسب نیاز دارد. نویسنده در تصویرکِشیدن گذشته و حال مسئول است؛ هرچند که برقراری ارتباط و سخن گفتن از گذشته با ارائهٔ مستندات تاریخی، بسیار مهم، ارزشمند و پرزحمت است.
"ما همه در عصر شکار به سر میبریم"
این مجموعه داستان توسط نشر نوگام در لندن منتشر شده است. فرهاد حیدری گوران از نویسندگان برجسته به شمار میرود. مجموعه داستان «ما همه در عصر شکار به سر میبریم»، اثر این نویسنده یارسانی به تازگی برنده جایزه مهرگان ادب شد.
نظر شخصی نویسنده: "من آنچه دیگران در آثارم به صورت اسطوره میبینند، زیستهام.» به نظر گوران، «فقط نویسندگانی توانستهاند دست به کاری دیگر بزنند که به تجربه زیسته و به دانش تئوریک خود روی آوردهاند."
معرفی آثار شاخص فرهاد حیدری گوران
فرهاد حیدری گوران از نویسندگان و پژوهشگران برجسته معاصر است که آثارش مورد تحسین منتقدان قرار گرفته و چندین جایزه معتبر ادبی را دریافت کرده است.
از جمله آثار مهم او:
نفستنگی (رمان، نشر آگاه، ۱۳۸۷)
جلد دوم از سهگانه «دربهدری»؛ پیرامون بمباران شیمیایی دهکده باستانی زرده در دالاهو - کرمانشاه.
کوچ شامار (رمان، نشر آگاه، ۱۳۹۷)
برنده جایزه مهرگان ادب؛ جلد سوم سهگانه «دربهدری»؛ روایتی از پیامدهای زلزله کرمانشاه و درافتادن یک شخصیت اسطورهای به دوزخ تهران.
ما همه در عصر شکار به سر میبریم (مجموعه داستان، نشر نوگام، ۱۴۰۰)
برنده جایزه اول مهرگان ادب (دورههای ۲۳ و ۲۴)؛ یکی از داستانها به گویش کهن گورانی نوشته شده است.
افسانه رنگهای دونادون ( از اولین آثار نویسنده)
تاریکخانه ماریا مینورسکی (رمان)
نخستین رمان ابرمتنی (Hypertext Fiction) در زبان فارسی.
فرهاد حیدری گوران نویسنده و پژوهشگری کُرد یارسان اهل کرمانشاه است.
سهگانه مهم: رمانهای «نفستنگی» و «کوچ شامار» به ترتیب جلد دوم و سوم یک سهگانه به نام «دربهدری» هستند. جلد نخست این سهگانه هنوز منتشر نشده است.
گوران سه کتاب دیگر نیز دارد که در انتظار انتشار هستند و برخی از نوشتهها و کتابهای او به زبانهای کردی، انگلیسی، سوئدی، عربی و لهستانی ترجمه شدهاند.
او علاوه بر داستاننویسی، پژوهشگری فعال در حوزه متون کهن آیین یارسان است و یک رساله با عنوان «حقیقت و شادمانی» در این زمینه تألیف کرده است.
