۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۱

ثبت ۸۷ مورد جدید ابتلا به ایدز در اقلیم کردستان

ثبت ۸۷ مورد جدید ابتلا به ایدز در اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت بهداشت دولت اقلیم کردستان از ثبت ۸۷ مورد جدید ابتلا به ایدز از ابتدای سال ۲۰۲۵ خبر داد.

به گزارش کردپرس،‌ وزارت بهداشت دولت اقلیم کردستان عراق از ثبت ۸۷ مورد جدید ابتلا به ایدز از ابتدای سال ۲۰۲۵ خبر داد.

به نوشته الفرات نیوز ، سرکار سورچی، سخنگوی وزارت بهداشت اقلیم کردستان عراق ۲۳ مورد ابتلا به ایدز مربوط به شهروندان و افراد مقیم در اقلیم و ۶۴ مورد مربوط به شهروندان خارجی است.

وی بر اتخاد همه اقدامات بهداشتی و قانونی برای پیگیری افراد مبتلا به ایدز و ارائه خدمات لازم به آنها تاکید کرد.

سورچی تصریح کرد که شمار کل مبتلایان در اقلیم تاکنون به ۱۵۰ مورد رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت اقلیم کردستان عراق بر تداوم پیگیری همه مبتلایان و ارائه خدمات  پیشگیرانه و درمانی تاکید کرد.

کد مطلب 2791344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha