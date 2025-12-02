به گزارش کردپرس، خبرگزاری فرانسه که از مقرهای زیرزمینی پ.ک.ک در اقلیم کردستان عراق گزارشی اختصاصی تهیه کرده نوشت: یکی از نیروهای مسلح کرد پ.ک.ک در جاده‌های پیچ‌درپیچ کوهستان‌های عراق حرکت می‌کند و پس از توقف، به نیروهای مستقر در یک سنگر مخفی اطلاع می‌دهد که «مهمان» در راه است.

او پس از تماس با تلفنی که از شاخه درخت آویزان شده، تیم خبرنگاران خبرگزاری فرانسه را به داخل یک پناهگاه زیرزمینی در کوهستان قندیل هدایت می‌کند؛ جایی که به‌ندرت اجازه دسترسی به عقبه نظامی پ‌ک‌ک در شمال عراق داده می‌شود.

«اجرای روند صلح به معنای ترک کوهستان نیست»، این را سرحد مازلم گابار، فرمانده ۴۷ ساله با موهای بلند و لبخندی همیشگی می‌گوید.

او ادامه می‌دهد: «حتی اگر کوه را ترک کنیم، باز هم همین سبک زندگی را ادامه خواهیم داد. طبیعت من را نمی‌ترساند، اما راه رفتن در شهر، میان ماشین‌ها، دود و ترافیک به من احساس ناامنی می‌دهد.»

در پی فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پ‌ک‌ک، این گروه در ماه‌های اخیر گام‌های تاریخی برای پایان‌دادن به دهه‌ها درگیری با ترکیه برداشته است؛ جنگی که حدود ۵۰ هزار کشته برجای گذاشته است. پ‌ک‌ک رسماً مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته و حتی ۳۰ تن از نیروهایش به‌صورت نمادین سلاح‌های خود را سوزانده‌اند، هرچند بسیاری از نیروهای قندیل هنوز سلاح حمل می‌کردند.

زندگی چریکی ادامه دارد؛ اما در شکل جدید

در ورودی پناهگاه، یک فن بزرگ با کانالی که به مسیر مخفی منتهی می‌شود، هوای تازه را به داخل هدایت می‌کند. مسیر کم‌عرض به دالانی بزرگ‌تر باز می‌شود که اعضا و فرماندهان پ‌ک‌ک با لباس‌های سنتی یا نظامی – یونیفورم زیتونی یا شلوار-جلیقه خاکی – صف کشیده‌اند تا به میهمانان خوش‌آمد بگویند.

اتاق‌ها هرکدام کاربردی خاص دارند؛ یکی از آن‌ها با گیاهان تازه و رشته‌های نور تزیین شده، محل استقرار زنان مبارز است.

در هفته‌های اخیر، کوهستان‌های عراق میزبان نیروهایی شده که از خاک ترکیه خارج شده‌اند تا نشان دهند پ‌ک‌ک به روند صلح متعهد است.

یکی از آن‌ها وژین درسیم است؛ زنی که در ۲۳ سالگی به پ‌ک‌ک پیوست و بیشتر زمانش را در جنوب‌شرق ترکیه گذراند. او اکنون ۳۴ ساله است و به قندیل بازگشته.

او می‌گوید: «ترک آنجا بسیار احساساتی بود. آنجا برای ما جای ویژه‌ای است، چون به "رهبر آپو" نزدیک‌تر بودیم.»

دووریم پالو، عضو ۴۷ ساله و از نیروهای قدیمی که از ۱۹۹۹ به گروه پیوسته، نیز به عراق برگشته است.

او می‌گوید: «در جنبش ما مهم نیست کجا باشید؛ هیچ‌کس برای همیشه در یک جا نمی‌ماند. امروز زمان تغییر فرا رسیده است.»

به گفته او، پ‌ک‌ک می‌تواند ماهیت درگیری را تغییر دهد و از جنگ به مشارکت صلح‌آمیز گذار کند.

حرکت به‌سوی مسیر سیاسی

پ‌ک‌ک که همچنان در فهرست «گروه‌های تروریستی» ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد، طی دهه‌ها دوره‌های مختلف مذاکره با ترکیه را پشت سر گذاشته و از یک جنبش تجزیه‌طلب به نیرویی تبدیل شده که برای برابری کردها در ترکیه تلاش می‌کند.

به گفته اعضای حاضر در قندیل، امروز این گروه می‌خواهد وارد «مرحله سیاسی» جدیدی شود.

در پناهگاهی که AFP از آن بازدید کرد، دیوارها پوشیده از تصاویر اوجالان و اعضای کشته‌شده است. در آشپزخانه، اعضا در حال ورز دادن خمیر برای پخت لقمه جون، نان سنتی آمیخته با گوشت، بودند. برخی چای می‌نوشیدند، تلویزیون تماشا می‌کردند یا در دالان‌ها گفتگو می‌کردند. در اتاقی دیگر، ارتباط با دیگر واحدهای کوهستان برقرار می‌شد.

قندیل سال‌هاست به پایگاه اصلی پ‌ک‌ک تبدیل شده است. پناهگاه آنها ابتدا در غارها بود و سپس ده‌ها پناهگاه عمیق حفر و ساخته شد.

یکی از اعضا هنگام رانندگی در تاریکی شب در مسیرهای سنگلاخ می‌گوید: «این کوه‌ها را با چشمان بسته می‌توانم برانم.