دیدار هیئت امرالی با اوجالان به پایان رسید، همه چشم انتظار بیانیه هیئت هستند

به گزارش کردپرس، هیأت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) متشکل از پروین بولدان، نائب‌رئیس مجلس ترکیه و عضو هیأت امرالی از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، به همراه مدحت سنجر دیگر عضو هیات امرالی، همچنین فائق اوزگور ارول از وکلای دفتر حقوقی عصر که وکالت زندانیان امرالی را بر عهده دارد، پس از دیدار با عبدالله اوجالان از جزیرهٔ امرالی بازگشت.

این نخستین سفر این هیئت به امرالی پس از بازدید اخیر کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» از این جزیره است.

در نشست های پیشین، اعضای هیئت امرالی پس از بازگشت، بیانیهٔ مکتوبی پیرامون محورهای نشست در امرالی منتشر کرده بودند. انتظار می رود تا ساعات آتی بیانیه ای از سوی هیئت امرالی درباره این دیدار منتشر شود.