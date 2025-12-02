به گفته وی، یکی از محورهای اصلی برخورد با قاچاق، شناسایی کارت‌های سوخت غیرمجاز بوده که تاکنون ۵۳۰ هزار کارت سوخت کشف و باطل شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده گستردگی شبکه‌های سوءاستفاده از کارت سوخت است.

تخلفات گسترده در صدور پروانه‌ها در آذربایجان غربی

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه به تخلفات «شهرداری‌ها» در آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: در برخی شهرستان‌ها پروانه‌های مرتبط با فعالیت‌های سوختی برخلاف شاخص‌ها و بدون نظارت صادر شده که این موضوع خود عاملی برای گسترش قاچاق سوخت بوده است.

جهانگیر با اشاره به یافته‌های دستگاه قضا در شهر سیلوانا اظهار کرد: این منطقه با جمعیتی حدود هزار نفر، بیش از ۱۱۰۰ پروانه در حوزه سوخت صادر کرده بود. بررسی‌ها نشان داد که سوخت‌گیری‌ها عمدتاً خارج از استان انجام شده و تنها در سه سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده است.

طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه، برای ۱۰ نفر از صادرکنندگان مجوزها و تعدادی از کارکنان شهرداری سیلوانا پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.