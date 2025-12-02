۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۴

سخنگوی قوه قضاییه:

کشف تخلفات در شهرداری‌های آذربایجان غربی/قاچاق ۲۳ میلیون لیتر سوخت در سیلوانا

سرویس آذربایجان غربی-سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به تخلفات «شهرداری‌ها» در آذربایجان غربی گفت: در برخی شهرستان‌ها پروانه‌های مرتبط با فعالیت‌های سوختی برخلاف شاخص‌ها و بدون نظارت صادر شده که این موضوع خود عاملی برای گسترش قاچاق سوخت بوده است.

به گزارش کردپرس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه (۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴) اعلام کرد که در استان هرمزگان تنها از ابتدای سال جاری ۷۱۶ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت تشکیل شده است.
