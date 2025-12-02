نخستین محموله پارچه با رویه جدید تجارت مرزی وارد تمرچین شد

به گزارش کردپرس، سخاوت خیرخواه سه شنبه ۱۱ آذر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین محموله پارچه به وزن ۲۲ تن و با ارزش تقریبی ۱۰۰ هزار دلار از مبدأ چین، از طریق پایانه مرزی تمرچین وارد استان شده و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای استفاده در بازار مصرف ترخیص شده است.

او با اشاره به اهمیت این اقدام در تنظیم بازار و تأمین نیازهای صنعتی افزود: این محموله، علاوه بر کمک به کنترل قیمت پارچه، بخشی از مواد اولیه صنایع زنجیره نساجی و حوزه تولید پوشاک را نیز تأمین خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند به پایداری تولید و کاهش وابستگی بازار داخلی به نوسانات خارجی کمک کند.

خیرخواه در ادامه تأکید کرد: فعال‌سازی این خط تجاری، ظرفیت‌های جدیدی را برای توسعه تجارت مرزی استان ایجاد کرده و امکان تأمین مستمر مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد.